L’Iran envoie des matériaux à la Russie pour construire une usine de fabrication de drones près de Moscou

Les responsables américains pensent que l’Iran envoie des matériaux à la Russie pour construire une usine de fabrication de drones à l’est de Moscou afin de produire davantage de drones iraniens à utiliser en Ukraine.

Les renseignements ont été rendus publics par le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, vendredi.

« En mai, la Russie a reçu des centaines d’attaques à sens unique [unmanned aerial vehicles]ainsi que des équipements liés à la production de drones, en provenance d’Iran », a déclaré Kirby.

« Nous publions un graphique qui montre comment les drones iraniens sont transférés en Russie : les drones sont construits en Iran, expédiés à travers la mer Caspienne, d’Amirabad, en Iran, à Makhatchkala, en Russie, puis utilisés de manière opérationnelle par les forces russes contre l’Ukraine », Kirby a ajouté.

Fox News Digital a obtenu une copie du graphique publié par le Conseil de sécurité nationale, qui montre les itinéraires de transport à code couleur prétendument utilisés pour déplacer les matériaux nécessaires.

Kirby a ensuite menacé de tenir l’Iran et la Russie « responsables » de leur mépris des règles des Nations Unies.

« Les actions de la Russie et de l’Iran sont des violations de leurs obligations en vertu de la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU en participant à ces transferts de drones de l’Iran vers la Russie sans l’approbation du Conseil de sécurité de l’ONU », a déclaré Kirby à propos de la situation. « Nous continuerons à travailler avec nos alliés et partenaires et avec l’ONU sur les moyens de les tenir responsables. »

Dans le communiqué, il a été annoncé que le gouvernement américain publiera un avis expliquant les « risques posés par le » programme UAV iranien « et les méthodes illégales utilisées par le gouvernement iranien pour obtenir les composants nécessaires.

Le Conseil de sécurité nationale espère que ces directives aideront les entreprises à éviter de contribuer au programme du gouvernement iranien.