6 poids lourds républicains ont déclaré à Politico qu’ils étaient prêts pour Trump 2024. 6 étaient moins effusifs.

Plusieurs législateurs républicains manifestent de l'enthousiasme pour une éventuelle course du président Trump en 2024, rapporte Politico. Lindsey Graham (RS.C.) est allé jusqu'à dire qu'il soutiendrait la candidature de Trump s'il choisissait de se présenter, tandis que le représentant Matt Gaetz (R-Fla.) A déclaré qu'il « devrait se présenter et avoir le soutien » du républicain. Party.Sens. Josh Hawley (R-Mo.) Et Rick Scott (R-Fla.), Qui ont tous deux vu leur nom flotté en tant que candidats potentiels à la présidentielle, ont également indiqué à Politico qu'ils soutiendraient les efforts de Trump pour revenir à la Maison Blanche, comme ont fait les sens. Steve Daines (R-Mont.) et Marsha Blackburn (R-Tenn.), qui ont déclaré que les États-Unis « bénéficieraient énormément » d'un autre mandat de Trump. Blackburn, cependant, espère toujours que Trump gagnera sa bataille vouée à l'annulation des résultats de 2020.Tout le monde n'était pas ouvertement enthousiaste, cependant, y compris certains des alliés notables de Trump comme le sénateur Tom Cotton (R-Ark.), Qui a refusé de commentaire. Cotton est un autre sénateur dont beaucoup pensent qu'il pourrait lancer sa propre offre, alors il peut garder les choses près de la veste. Le sénateur Ron Johnson (R-Wisc.), Quant à lui, a déclaré qu'il ne parlait pas d'hypothétiques, un point repris par les sens. Susan Collins (R-Maine), John Cornyn (R-Texas) et Chuck Grassley (R- Iowa) .Sen. Marco Rubio (R-Fla.) A peut-être été le plus difficile à lire. Il a répété son opinion que Trump serait clairement le favori s'il courait, mais n'a pas laissé entendre d'une manière ou d'une autre ce qu'il en ressentirait. « Je sais que c'est une histoire intéressante, mais je n'en ai aucune idée », a-t-il déclaré à Politico.