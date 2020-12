L’Iran lutte pour arrêter la pire épidémie virale de la région, qui a infecté plus de 1,2 million de personnes et tué près de 55000 personnes.

Le traitement, appelé Coviran, est ce qu’on appelle un vaccin inactivé, ce qui signifie qu’il est fabriqué à partir d’un coronavirus qui a été affaibli ou tué par des produits chimiques, de la même manière que les vaccins contre la polio. Les principaux vaccins occidentaux, tels que le vaccin de Pfizer et son partenaire allemand BioNTech, utilisent une technologie plus récente et moins éprouvée pour combattre la protéine de pointe du coronavirus avec de l’ARN.