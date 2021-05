L’Iran enrichit maintenant suffisamment d’uranium pour fabriquer des armes nucléaires après que Trump a abandonné l’accord nucléaire, prévient l’ONU

L’IRAN atteint des niveaux de pureté d’uranium adaptés à la fabrication de bombes, prévient le chef de la surveillance nucléaire de l’ONU.

Le président Trump s’est retiré de l’accord en 2018 qui empêchait l’Iran de développer des armes nucléaires, le qualifiant d ‘«horrible» et «unilatéral».

Le chien de garde a averti que l’enrichissement à 60% est « une chose très sérieuse »[/caption]

Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord de 2015 – le qualifiant d ‘«horrible» et «unilatéral»[/caption]

Aujourd’hui, Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), affirme que l’État islamique enrichit les niveaux de pureté de l’uranium «seuls les pays qui fabriquent des bombes atteignent».

«Un pays qui s’enrichit à 60% est une chose très sérieuse», a-t-il déclaré au Financial Times.

«Soixante pour cent est presque de qualité militaire, l’enrichissement commercial est de 2, 3 [percent].

«C’est un diplôme qui nécessite un œil vigilant.»

Dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015, officiellement le Plan d’action global conjoint (JCPOA), l’Iran a accepté de limiter l’enrichissement d’uranium à 3,67%.

Le JCPOA a été conçu pour empêcher l’Iran de développer une arme nucléaire en échange d’un allègement des sanctions.

En vertu de cet accord, l’AIEA a obtenu un accès régulier à toutes les installations nucléaires iraniennes pour s’assurer que l’Iran maintient l’accord.

L’Iran s’est également engagé à violer l’accord jusqu’à ce qu’il reçoive l’allégement des sanctions qui lui est dû.

Grossi a déclaré au Times: « Vous ne pouvez pas remettre le génie dans la bouteille – une fois que vous savez comment faire les choses, vous savez, et le seul moyen de vérifier cela est de vérifier ».

«Le programme iranien s’est développé, est devenu plus sophistiqué, de sorte que le retour linéaire à 2015 n’est plus possible. Ce que vous pouvez faire, c’est maintenir leurs activités en deçà des paramètres de 2015. »

L’Iran a toujours déclaré qu’il n’avait pas l’ambition de développer une arme nucléaire.

Mais la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, tous signataires du JCPOA, ont déclaré le mois dernier que l’Iran n’avait «aucun besoin civil crédible d’enrichissement à ce niveau». BBC a rapporté.

Un évaluation annuelle des menaces publié par la communauté du renseignement américain le mois dernier, cependant, a déclaré que «l’Iran n’entreprend pas actuellement les principales activités de développement d’armes nucléaires que nous jugeons nécessaires pour produire un dispositif nucléaire.»

Pour le moment, des diplomates américains et iraniens sont engagés dans des pourparlers indirects à Vienne – avec l’aide d’intermédiaires européens – visant à restaurer le JCPOA.

L’Iran a insisté sur le fait que les États-Unis doivent lever les sanctions avant de revenir pleinement à l’accord.

Mais l’administration Biden a maintenu qu’elle n’allégerait pas les sanctions tant que l’Iran ne montrera pas qu’il se conformait à nouveau aux termes de l’accord de 2015.

Le président Joe Biden a fait de la relance du JCPOA une priorité absolue.

Cela survient alors que les responsables des services de renseignement occidentaux disent que l’Iran cache maintenant délibérément des éléments clés de son programme nucléaire controversé aux inspecteurs de l’ONU.

L’équipement qui aurait été caché de la vue comprend des pièces et des pompes essentielles pour les centrifugeuses – les machines utilisées pour enrichir l’uranium au niveau des armes.

De nombreux composants illicites sont stockés dans des sites secrets gérés par le redouté Corps des gardiens de la révolution, a rapporté le Telegraph La semaine dernière.





Plus tôt ce mois-ci, le Sun Online a également raconté comment l’Iran avait presque triplé son stock d’uranium enrichi depuis novembre et en a maintenant plus qu’assez pour fabriquer une arme nucléaire.

Les espions pensent que le matériel caché – qui devrait être déclaré selon les termes de l’accord de 2015 – est secrètement stocké dans des dizaines de conteneurs sur différents sites.

Téhéran s’est également vanté de pouvoir «facilement» produire l’uranium de haute qualité nécessaire aux armes nucléaires, a-t-on rapporté.