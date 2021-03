Bloomberg

Bitcoin risque d’étendre les pertes après l’évaporation du rallye du week-end

(Bloomberg) – Bitcoin a abandonné tous les gains qui l'avaient poussé à un nouveau record au cours du week-end alors que l'exubérance autour d'une nouvelle injection de stimulus diminuait.La plus grande crypto-monnaie du monde a chuté de 5,5% mardi avant de réduire certaines pertes à négocier à 56 640 $ à 12h57 à New York. Le jeton avait atteint un sommet samedi de 61 742 $. L'indice Bloomberg Galaxy Crypto, qui suit Bitcoin, Ether et trois autres crypto-monnaies, a chuté de 5%. « Il y aura certainement une correction dans Bitcoin et d'autres crypto-monnaies car ils se sont tellement ralliés en peu de temps », a déclaré Atichanan Pulges , directeur financier de Bitkub Capital Group Holdings Co., opérateur du plus grand échange de crypto-monnaie de Thaïlande. «Les perspectives à long terme restent très optimistes, car de nombreuses autres institutions financières de premier plan envisagent d'adopter des crypto-monnaies.» Sur une base technique, l'indicateur de force mondiale GTI, qui détecte les fluctuations de tendance, a commencé à se replier, suggérant un mouvement baissier pour Bitcoin À court terme. La dernière fois que le jeton a déclenché ce signal de vente, le prix a baissé d'environ 14 600 $ supplémentaires. Les participants de l'industrie ont également souligné la prise de bénéfices après que Bitcoin a établi un record. Le jeton numérique a bondi d'environ 1000% au cours de l'année écoulée, un rallye fascinant qui a dépassé les actifs plus traditionnels tels que les actions et l'or.Le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sont revenus au premier plan au cours de l'année écoulée au milieu des signes d'un intérêt plus large des investisseurs, tels que Tesla Inc. Achat de Bitcoin de 1,5 milliard de dollars. Les détracteurs affirment que le jeton pourrait se trouver dans une bulle spéculative stimulée par l'afflux massif de stimulus de la politique budgétaire et monétaire au milieu de la pandémie.Les traders de crypto se sont positionnés pour l'arrivée du prochain cycle de contrôles de relance américains et parient qu'une partie de cet argent le fera. trouver son chemin vers Bitcoin. Une enquête récente de Mizuho Securities a montré que 10% de l'argent injecté dans l'économie par le biais de contrôles de relance pouvait être transféré dans les actions et les crypto-monnaies. « Vous allez voir une partie de ce chèque utilisée pour investir dans Bitcoin et crypto-monnaies au lieu d'autres avenues, », A déclaré John Wu, président de la société de cryptographie Ava Labs. Cependant, il a noté que cela n'aura probablement pas le même impact que la dernière injection de stimulus, car les vaccinations augmentent et les gens s'aventurent. «Nous nous ouvrons, les gens repartent à l'extérieur. Ainsi, une partie de la première série de vérifications, où les gens ont investi dans des actions et dans la cryptographie, est due au fait qu'ils sont restés coincés chez eux et qu'ils ont trouvé de nouvelles façons de se divertir », a déclaré Wu. «Ce sera un effet moindre que ce que les gens pensent.»