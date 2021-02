L’Iran enrichira de l’uranium jusqu’à 60% s’il le souhaite, prévient Khamenei, mécontent de l’accord avec l’AIEA

Si l’Iran voulait des armes nucléaires, il les aurait, a déclaré l’ayatollah Ali Khamenei, suggérant que Téhéran pourrait continuer à enrichir de l’uranium jusqu’à 60%. Cette déclaration faisait suite au tollé suscité par l’accord du président Hassan Rohani avec l’AIEA.

La position de Téhéran sur l’accord nucléaire du JCPOA ne changera pas, a déclaré Khamenei lundi, ajoutant que l’Iran ne cèderait pas à la pression internationale – de ses partenaires européens dans l’accord ou des États-Unis, qui ne sont plus partie à l’accord.

Alors que l’Ayatollah a souligné que l’Iran ne poursuit pas les armes nucléaires, il a fait valoir « personne » pourrait empêcher le pays de les avoir s’il le voulait – certainement pas les États-Unis ou «Le clown sioniste» (c’est-à-dire Israël). Seul «Principes islamiques» empêcher un tel résultat, il a continué, ajoutant que l’Iran ne limitera pas son enrichissement d’uranium à 20%.

Les commentaires de Khamenei font suite à un tollé au parlement iranien alors qu’une majorité de législateurs ont voté pour condamner le président Hassan Rohani pour avoir accepté de continuer à donner à l’Agence internationale de l’énergie atomique une large latitude pour mener des inspections des installations nucléaires iraniennes. La majorité a également appelé Rohani à être poursuivi, arguant que l’accord qu’il a conclu est un « Violation manifeste » d’une loi adoptée en décembre qui interdirait les inspections en personne par le chien de garde nucléaire jusqu’à ce que les États-Unis lèvent leurs sanctions.

En vertu de cette loi, l’Iran mènerait ses propres inspections jusqu’à ce que les États-Unis abandonnent leurs sanctions, puis remettent les données aux inspecteurs de l’AIEA. Les législateurs qui ont voté pour condamner Rohani lundi ont fait valoir que l’accord du président avec l’AIEA était une violation de cette loi, alors que le Conseil suprême de sécurité nationale n’était pas d’accord. La question sera tranchée par la justice, et Rohani pourrait faire face à des accusations criminelles si l’accord avec l’AIEA est jugé illégal.

Bien qu’il ait précédemment déclaré qu’à partir de mardi, il serait interdit à l’AIEA d’effectuer des inspections nucléaires à court préavis, l’accord de dernière minute entre Rohani et l’agence prolonge ce délai de trois mois, donnant hypothétiquement au département d’État américain le temps de revenir sur le terrain. accord. Cependant, Washington a refusé d’abandonner les sanctions, une condition préalable fixée par l’Iran pour négocier sa rentrée.

Sous l’ancien président Donald Trump, les États-Unis se sont retirés du JCPOA en 2018 et imposent depuis lors des sanctions de plus en plus strictes à l’Iran. Alors que l’Iran a maintenu sa fin de l’accord pendant plus d’un an alors même que ses partenaires européens n’avaient pas réussi à confronter les États-Unis à propos de son comportement, le pays a progressivement reculé des éléments de l’accord, enrichissant l’uranium au-dessus du plafond du traité, augmentant son stock et restreignant maintenant les inspections.

