L’Iran en pend deux autres dans une campagne brutale contre les manifestants

L’Iran a pendu deux hommes liés à des manifestations anti-gouvernementales samedi, poursuivant une tendance à utiliser la peine capitale pour réprimer la dissidence. Le gouvernement a également tué des centaines de personnes, organisé des milliers de procès fictifs et condamné davantage de personnes au couloir de la mort, selon des groupes de défense des droits. Les hommes, Mohammad Mehdi Karami, 22 ans, et Seyyed Mohammad Hosseini, 39 ans, ont tous deux été accusés d’avoir participé au meurtre d’un membre du Basij, une force paramilitaire volontaire supervisée par le Corps des gardiens de la révolution islamique, le 3 novembre près de la ville. de Karaj, selon l’agence de presse Mizan, qui est liée au système judiciaire iranien.

Ce sont les troisième et quatrième manifestants à être exécutés par le gouvernement depuis septembre et la première fois que deux ont été tués le même jour, indiquant peut-être une intensification de la campagne meurtrière de l’Iran pour dissuader les manifestations qui secouent le pays depuis près de quatre mois.

“Ces hommes n’ont pas été exécutés après une procédure judiciaire, ils ont été lynchés”, a déclaré Hadi Ghaemi, directeur exécutif du Centre pour les droits de l’homme en Iran (CHRI), un groupe de défense basé à New York. Les détenus sont fréquemment soumis à des tortures physiques et mentales et forcés d’avouer, selon Ghaemi et d’autres militants des droits.

Il a ajouté : « La République islamique utilise les exécutions et la force létale contre les manifestants de rue pour semer la terreur dans le cœur de la population afin d’écraser les espoirs et les appels au changement du peuple iranien.

En Iran, les étudiants risquent tout pour se soulever contre le gouvernement

L’Iran a condamné seize personnes lors d’un procès de masse début décembre, dont trois mineurs, et en a condamné cinq à mort, dont Karami, Hosseini et Hamid Ghare-Hassanlou, 53 ans, un médecin éminent qui, selon sa famille et des groupes de défense des droits, a été torturé en prison. La condamnation à mort de Ghare-Hassanlou a été annulée plus tôt cette semaine et il devrait être rejugé.

Deux autres hommes, tous deux âgés de 23 ans, ont été exécutés séparément en décembre après avoir été accusés d’avoir participé à l’agression ou au meurtre de membres des forces de sécurité.

Il y a eu une condamnation internationale généralisée des exécutions en décembre, même si cela ne semble pas avoir dissuadé le système judiciaire iranien.

Les manifestations ont débuté en septembre dernier après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, détenue par la «police des mœurs» pour avoir prétendument porté des vêtements inappropriés. Au moins 517 personnes ont été tuées lors de la répression qui a suivi et près de 20 000 personnes arrêtées, selon l’Agence de presse des militants des droits de l’homme (HRANA).

Une vidéo publiée en ligne sur le meurtre du 3 novembre montre prétendument une foule de manifestants battant un membre du Basij alors qu’il est immobile sur la route. Beaucoup de personnes dans la foule ce jour-là revenaient d’une cérémonie commémorant Hadis Najafi, une jeune femme qui a été tuée en septembre lors d’une manifestation antigouvernementale.

Karami et Hosseini sont accusés d’avoir participé au meurtre du membre du Basij. Amnesty International a qualifié la procédure judiciaire de «procès de groupe fictif inéquitable et accéléré… qui ne ressemblait en rien à une procédure judiciaire».

Dans une vidéo mise en ligne le mois dernier, le père de Karami a expliqué que son fils est un champion de karaté qui a terminé quatrième de l’équipe nationale. Lui et la mère de Karami ont ensuite plaidé dans la vidéo que la justice n’exécute pas leur fils.

Karami avait entamé une grève de la faim pendant quatre jours avant son exécution pour exiger l’accès à son avocat, ce qui lui a été refusé, ainsi qu’aux autres détenus, selon le CHRI.

Hosseini a été sévèrement torturé en prison et forcé d’avouer en violation du droit international, selon son avocat, Ali Sharifzadeh Ardakani. Les abus consistaient à lier les mains et les pieds de Hosseini, à lui donner des coups de pied dans la tête jusqu’à ce qu’il perde connaissance et à le soumettre à des décharges électriques dans tout son corps, a déclaré Ardakani dans un tweet en décembre.

Leur procès s’est déroulé dans la première branche du tribunal révolutionnaire de Karaj, qui fait partie d’un système judiciaire mis en place pour protéger les religieux au pouvoir en Iran et les redoutables forces de sécurité des gardiens de la révolution. Le président du tribunal, Musa Asef al-Hosseini, a prononcé 23 verdicts, dont cinq condamnations à mort, selon HRANA.

Al-Hosseini a jusqu’à présent prononcé le plus grand nombre de condamnations à mort lors de cette série de manifestations, Shiva Nazarahari, membre du Comité de suivi sur la situation des détenus, basé en dehors de l’Iran, dit La Poste. Autre juge notoirement impitoyable, Abolqasem Salavati fait l’objet de sanctions américaines et a prononcé dix verdicts, dont une condamnation à mort.

Le comité de Nazarahari suit les arrestations et les condamnations des manifestants, une tâche ardue car les détenus et leurs familles sont soumis à une pression extrême de l’État pour qu’ils ne s’expriment pas et les informations sur les procès ne sont souvent pas publiques.

Nazarahari a déclaré que huit autres personnes étaient toujours dans le couloir de la mort, après que plusieurs condamnations à mort ont fait l’objet d’un appel avec succès, et que plus de 80 personnes font actuellement face à des accusations pouvant entraîner une condamnation à mort.

Lorsque des membres des forces de sécurité iraniennes « sont blessés, blessés ou tués, ils [authorities] arrêterait des dizaines de personnes, leur infligerait de longues peines de prison ou les condamnerait à mort, comme dans le cas de l’exécution d’aujourd’hui », a déclaré Nazarahari. “D’autre part, plus de 500 manifestants ont été tués, mais personne n’a pris la responsabilité d’un seul d’entre eux.”