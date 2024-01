L’Iran en état d’alerte alors que Biden réfléchit à une réponse au meurtre de militaires américains | L’Iran

L’Iran a déclaré aux États-Unis, par l’intermédiaire d’intermédiaires, que s’il frappait directement le sol iranien, Téhéran riposterait lui-même aux actifs américains au Moyen-Orient, entraînant les deux parties dans un conflit direct.

Cet avertissement intervient alors que l’Iran attend en état d’alerte maximale la réaction de Joe Biden à la mort de trois militaires américains que Washington considère comme ayant été tués par une milice soutenue par Téhéran et basée en Syrie.

Les bases américaines en Syrie et en Irak ont ​​subi plus de 160 attaques de gravité variable depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Face aux craintes de représailles américaines, le rial iranien est tombé à son plus bas niveau depuis 40 ans face au dollar, alors même que Téhéran a réitéré que la frappe était l’œuvre de « groupes de résistance » indépendants – la réponse standard de l’Iran aux accusations américaines selon lesquelles il prolifère les troubles militaires à travers le pays. la région en armant et en entraînant les groupes. Le Hamas est désigné groupe terroriste par les États-Unis et l’Union européenne.

La valeur de la monnaie nationale iranienne a chuté de 15 % depuis le 7 octobre. Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a appelé à des contrôles plus stricts sur les liquidités lors d’une réunion avec des chefs d’entreprise, reflétant sa préoccupation quant au fait que l’inflation écrase le niveau de vie et crée une atmosphère difficile à l’approche des élections législatives nationales de novembre. L’inflation atteint 40 %.

Aujourd’hui, les médias iraniens spéculent ouvertement sur la nature d’éventuelles représailles – basant largement leurs discussions sur les informations des médias américains. Les deux parties ont souligné qu’elles ne recherchaient pas une guerre ouverte, mais Téhéran considère qu’une attaque américaine sur son territoire constitue une ligne rouge qui entraînera une réponse appropriée.

Alors que les tensions montaient, le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué mardi l’ambassadeur britannique, Simon Shercliff, pour exiger que le Royaume-Uni mette fin à ses allégations selon lesquelles l’Iran tente d’intimider les dissidents iraniens vivant en Grande-Bretagne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a émis une note confiante en affirmant que les événements dans la région étaient toujours orientés dans la direction de l’Iran. Il a ajouté que la Maison Blanche savait pertinemment qu’une « solution politique » était nécessaire pour mettre fin au carnage dans la bande de Gaza assiégée et à la crise actuelle au Moyen-Orient.

Il a déclaré : « La diplomatie avance sur cette voie. Benjamin Netanyahu approche de la fin de sa vie politique criminelle.»

Une attaque américaine contre les positions iraniennes en Syrie étant considérée comme l’option la plus probable, le vice-ministre iranien de l’Intérieur, Seyyed Majid Mirahmadi, a discuté de la crise lors d’une réunion avec ses homologues syriens et a insisté sur le fait que le soi-disant « axe de la résistance » était sur le point de victoire.

Javad Zarif, l’ancien ministre iranien des Affaires étrangères, a déclaré qu’il pensait que « l’aura d’invincibilité » d’Israël s’était brisée. Dans une interview, il a affirmé : « La politique étrangère du régime israélien repose sur deux axes : l’oppression et l’invincibilité. »

Zarif a déclaré que la politique de guerre d’Israël reposait sur trois piliers : la guerre doit se dérouler en dehors d’Israël, elle doit être surprenante et elle doit se terminer rapidement. Il a déclaré que les deux axes de la politique étrangère d’Israël ainsi que ses trois piliers de la politique militaire avaient été brisés par l’attaque du 7 octobre.

Mais l’Iran lui-même est confronté à ses propres défis : des troubles ont éclaté dans tout le Kurdistan après l’exécution lundi de quatre Kurdes accusé par le régime de coopérer avec le Mossad, les agences de renseignement israéliennes.

Les images circulant en ligne montrent des rues désertes et des magasins fermés à Sanandaj, Saqqez, Mahabad, Bukan, Dehgolan et dans d’autres villes.

Les quatre hommes, tous membres du parti de gauche Komala, ont été exécutés pour avoir prétendument planifié un attentat à la bombe à Ispahan l’été dernier en collaboration avec Israël.

Mehdi Saadati, membre de la commission parlementaire de la sécurité nationale et de la politique étrangère, a déclaré : « Ces exécutions sont une leçon pour quiconque veut s’opposer à la volonté de la nation iranienne, car la nation iranienne les punira pour leurs actes. »

Mais on ne sait toujours pas si la dernière répression est liée à une nervosité en Iran quant au degré de soutien à la politique étrangère interventionniste du régime.

Bien que le soutien aux Palestiniens soit largement répandu dans la société iranienne, le régime craint que l’état de l’économie et la désaffection politique générale ne fassent baisser la participation aux élections législatives de mars, sapant ainsi sa légitimité.

Pour tenter d’accroître la participation au vote, le nombre d’urnes a doublé et les candidats disposent de plus de temps à la télévision et à la radio pour tenter de créer une atmosphère d’enthousiasme. Il n’y a pas de « vote par correspondance » mais de nombreuses stations mobiles doivent être déployées.

Le taux de participation aux élections législatives de 2020 a été enregistré comme inférieur à 42,5 %, le vote dans la capitale, Téhéran, étant tombé à 26,2 %, soit le chiffre le plus bas depuis la révolution de 1979. Quelque chose de similaire est attendu cette fois-ci. Mais si le taux de participation tombait en dessous de 40 %, cela porterait un coup au prestige du régime et confirmerait que la révolution survit d’un mélange de répression et d’aliénation.