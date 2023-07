L’Iran en désaccord avec la Russie alliée après que Moscou soutient les Émirats arabes unis dans un différend insulaire

Téhéran a convoqué mercredi l’ambassadeur de Russie au sujet d’une déclaration approuvée par Moscou sur trois îles du Golfe contestées par l’Iran et les Émirats arabes unis.

Les trois îles d’Abu Musa, Greater Tunb et Lesser Tunb sont revendiquées à la fois par Téhéran et les Émirats arabes unis, mais sont détenues par l’Iran depuis 1971 – à l’époque de la formation des Émirats arabes unis, après avoir obtenu leur indépendance de la Grande-Bretagne.

Les Émirats arabes unis ont renouvelé leurs demandes pour les trois îles, le ministre d’État des Émirats arabes unis pour la coopération internationale Reem al-Hashimy ayant déclaré à l’Assemblée générale des Nations Unies en septembre de l’année dernière que « malgré les appels sincères des Émirats arabes unis à résoudre pacifiquement ce conflit au cours des cinq dernières décennies, nous soulignons ici que l’Iran n’a pas répondu. Nous n’hésiterons jamais à exprimer notre revendication sur ces îles, que ce soit par le biais de négociations directes ou par l’intermédiaire de la Cour internationale de Justice, comme c’est notre droit légitime. »

Les Émirats arabes unis rejoignent les autres poids lourds économiques du Moyen-Orient, l’Arabie saoudite, Oman, Bahreïn, le Koweït et le Qatar au sein du Conseil de coopération du Golfe. À la suite d’une réunion ministérielle à Moscou lundi, la Russie et le CCG ont publié une déclaration conjointe appelant à une solution diplomatique au différend territorial.

« Les ministres ont affirmé leur soutien à tous les efforts pacifiques, y compris l’initiative des Émirats arabes unis et ses efforts pour parvenir à une solution pacifique à la question des trois îles, Greater Tunb, Lesser Tunb et Abu Musa, par le biais de négociations bilatérales ou de l’International Cour de justice, conformément aux règles du droit international et à la Charte des Nations unies, pour résoudre ce problème est conforme à la légitimité internationale », a-t-il déclaré, selon l’agence de presse saoudienne appartenant à l’État.

L’Iran reconnu la juridiction obligatoire de la Cour internationale de justice de l’ONU à la fin du mois dernier.

Ministère des affaires étrangères de Téhéran a rejeté la déclaration mardi.

« Ces îles appartiennent à l’Iran pour toujours et publier de telles déclarations est en contradiction avec les relations amicales entre l’Iran et ses voisins », a déclaré Nasser Kanaani, porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

« La République islamique d’Iran met l’accent sur la poursuite de la politique de bon voisinage et de respect mutuel, et considère que le développement et la stabilité de la région relèvent de la responsabilité collective des pays de la région. »

Les responsables iraniens ont appelé la Russie à corriger sa position sur la ligne territoriale, selon l’agence de presse publique de la République islamique. Les ministères russe et iranien des Affaires étrangères n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de CNBC.

Les sanctions occidentales et la diminution du nombre de partenaires commerciaux ont amené Moscou et Téhéran à un partenariat de complaisance depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les troupes russes déploient – ​​y compris lors des dernières frappes aériennes nocturnes contre Kiev – des drones Shahed de fabrication iranienne dans le conflit en Ukraine. L’Iran nie avoir fourni de telles armes à la Russie à cette fin. Les deux nations coopèrent également militairement dans le conflit en Syrie.

Moscou n’est pas le seul partenaire clé de l’Iran à patauger dans les eaux chaudes du conflit des trois îles du Golfe. En décembre, l’ambassadeur du principal acheteur de pétrole iranien, la Chine, a également été convoqué par Téhéran, après que Pékin signé une déclaration du CCG qui revendiquait << son soutien à tous les efforts pacifiques, y compris l'initiative et les efforts des Émirats arabes unis pour parvenir à une solution pacifique à la question des trois îles; Greater Tunb, Lesser Tunb et Abu Musa, par le biais de négociations bilatérales conformément aux règles du droit international, et de résoudre cette question conformément à la légitimité internationale. »