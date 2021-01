WASHINGTON – Quelques semaines seulement après les élections américaines, et trois jours après l’assassinat d’un scientifique nucléaire iranien, les autorités iraniennes ont condamné un homme d’affaires américain pour espionnage, a déclaré un ami de la famille à NBC News.

L’affaire menace de compliquer les projets de la prochaine administration de poursuivre la diplomatie avec l’Iran, car le président élu Joe Biden a déclaré qu’il serait disposé à assouplir les sanctions contre Téhéran si le régime revenait au respect d’un accord nucléaire de 2015.

L’Irano-Américain Emad Shargi, 56 ans, a été convoqué devant un tribunal de Téhéran le 30 novembre et a déclaré qu’il avait été reconnu coupable d’espionnage sans procès et condamné à 10 ans, a déclaré un ami de la famille à NBC News.

La famille de Shargi n’a pas eu de nouvelles de lui depuis plus de six semaines, a déclaré la famille dans un communiqué.

À peine un an plus tôt, en décembre 2019, un tribunal iranien avait innocenté Shargi de tout acte répréhensible, mais le régime lui avait refusé ses passeports iranien et américain.

La volte-face des autorités iraniennes a eu lieu quelques semaines seulement après la victoire de Biden à l’élection présidentielle américaine et trois jours après le meurtre d’un éminent scientifique nucléaire et haut responsable de la défense, Mohsen Fakhrizadeh, à l’est de Téhéran. L’Iran a blâmé Israël pour l’assassinat, mais Israël a refusé de commenter l’incident.

Les médias iraniens et les médias en langue farsi avaient précédemment rapporté la condamnation de Shargi mais n’avaient pas mentionné sa citoyenneté américaine. Après sa condamnation, Shargi n’a pas été placé en détention mais les médias iraniens ont rapporté que Shargi avait été arrêté le 6 décembre dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan occidental, près de la frontière nord avec l’Irak.

Shargi est détenu au secret depuis lors, selon sa famille.

« Emad est le cœur et l’âme de notre famille », a déclaré la famille de Shargi dans un communiqué obtenu par NBC News.

« Nous prions juste pour sa santé et sa sécurité. Cela fait plus de six semaines qu’il a été emmené et nous ne savons pas où il se trouve ni qui l’a. Par prudence pour son bien-être, nous n’avons jamais parlé publiquement de son et je ne souhaite pas le faire maintenant. Priez pour Emad et pour son bon retour à la maison. «

La mission iranienne de l’ONU n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche et l’équipe de transition de Biden n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

En dehors de Shargi, il y a trois autres Irano-Américains en détention en Iran: Siamak Namazi, qui est derrière les barreaux depuis 2015, son père âgé, Baquer, qui est en congé médical, et Morad Tahbaz, un activiste environnemental irano-américain, qui détient également la citoyenneté britannique.

Image: Photo à distribuer du consultant irano-américain Siamak Namazi est photographiée à San Francisco (Ahmad Kiarostami / via un fichier Reuters)

Le moment choisi pour la condamnation et l’emprisonnement de Shargi pourrait compromettre les efforts planifiés par la nouvelle administration Biden pour poursuivre la diplomatie avec l’Iran afin de relancer un accord nucléaire de 2015 et de réduire les tensions entre les deux pays.

Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire multinational JCPOA il y a deux ans et a réimposé des sanctions économiques punitives contre l’Iran. Téhéran a à son tour violé progressivement les termes de l’accord qui avait imposé des limites à ses travaux nucléaires. Biden a déclaré qu’il serait prêt à assouplir les sanctions si l’Iran revenait au respect de l’accord, qui était soutenu par les puissances européennes, la Russie et la Chine.

Selon des analystes régionaux, des groupes de défense des droits de l’homme et d’anciens hauts responsables, des éléments extrémistes en Iran sont restés sceptiques à l’égard des ouvertures diplomatiques à Washington et ont par le passé soutenu des actions de provocation, y compris l’emprisonnement de ressortissants étrangers, comme moyen de saper tout rapprochement avec l’Occident. Fonctionnaires américains.

Shargi est née en Iran et a fait ses études aux États-Unis. Elle a obtenu un diplôme de premier cycle de l’Université du Maryland et une maîtrise de l’Université George Washington. Lui et sa femme étaient retournés en Iran en 2016 pour renouer avec le pays, a déclaré l’ami de la famille.

Il avait travaillé dans l’industrie des matières plastiques aux États-Unis, pour une société de courtage aéronautique à Abu Dhabi et, au moment de son arrestation, il travaillait pour une société d’investissement appelée Sarava Holding spécialisée dans l’industrie technologique. L’ami de la famille a déclaré qu’un rapport des médias iraniens suggérant qu’il était le deuxième dirigeant de l’entreprise était inexact et qu’il n’était pas un actionnaire majeur. Il ne travaillait pour l’entreprise que depuis plusieurs mois lorsqu’il a été emprisonné en 2018.

Juge iranien Salavati (Ali Rafiei / AFP via le fichier Getty Images)

L’ami de la famille a décrit Shargi comme un homme doux et attentionné, dévoué à sa famille et n’ayant aucune histoire ni intérêt pour les activités politiques.

Shargi a été arrêté pour la première fois en avril 2018 et détenu à la prison d’Evin à Téhéran jusqu’en décembre 2018, date à laquelle il a été libéré sous caution. Alors qu’il était derrière les barreaux, il a été soumis à des interrogatoires répétés, les yeux bandés et placé dans un coin de la pièce face au mur, a déclaré l’ami de la famille.

Au cours des 44 premiers jours de sa détention, Shargi n’a eu aucun contact ni accès au monde extérieur, y compris sa famille, a déclaré l’ami de la famille.

La condamnation et la condamnation de Shargi en novembre 2020 ont été traitées par le juge Abolqasem Salavati du tribunal révolutionnaire islamique d’Iran, a déclaré l’ami de la famille. Le juge est connu pour avoir infligé des punitions sévères et a été sanctionné par le département du Trésor américain. Salavati a «condamné plus de 100 prisonniers politiques, militants des droits humains, travailleurs des médias et autres personnes cherchant à exercer la liberté de réunion», selon le département du Trésor.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé l’Iran d’emprisonner arbitrairement des ressortissants étrangers, de violer leurs droits à une procédure régulière et d’utiliser les affaires comme monnaie d’échange potentielle avec d’autres gouvernements.

L’Iran nie les allégations et a rejeté les récits selon lesquels les détenus sont soumis à des traitements ou des abus inhumains.