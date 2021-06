L’Iran élit le nouveau président Ebrahim ‘Le Boucher’ Raisi qui a fait torturer des femmes enceintes et ordonné des exécutions de masse ignobles

Le religieux iranien pur et dur Ebrahim Raisi a remporté une victoire écrasante pour être déclaré prochain président du pays – mais il a une histoire sanglante imprégnée de meurtres et d’exécutions, affirment les militants.

Raisi – connu par certains sous le nom de The Butcher – a apparemment remporté la victoire après avoir remporté environ 50% des 29 millions de voix exprimées lors des élections de vendredi.

Ebrahim Raisi est connu sous le nom de « le boucher » pour son rôle dans la torture et les exécutions[/caption]

La sécurisation du poste de l’homme de 60 ans signifie que toutes les armes du régime iranien sont désormais entre les mains d’extrémistes ultraconservateurs.

Il prendra le pouvoir le mois prochain lorsque les rênes seront remises par le leader sortant – et plus modéré – Hassan Rouhani.

Le président iranien est le deuxième plus haut responsable du pays, juste derrière l’ayatollah.

Et sa victoire survient après une tentative de boycott des élections après que les autorités iraniennes eurent disqualifié des candidats poussant à des réformes de régime.

Raisi s’est tenu sur une plate-forme de lutte contre la corruption au milieu des difficultés économiques persistantes en Iran, mais l’histoire du juge est trempée de sang.

Les militants de l’opposition affirment qu’il ne fera qu’éloigner davantage l’Iran de l’Occident au milieu des tensions persistantes – répandant des effusions de sang et la terreur à travers le Moyen-Orient.

Il aurait ordonné la torture de femmes enceintes, fait jeter des prisonniers du haut des falaises, fouetté des personnes avec des cordons électriques et supervisé d’innombrables autres actes de violence brutale.

À la tête de la justice iranienne, le religieux traditionaliste est un proche allié du chef suprême du pays, l’ayatollah Ali Khamenei, dont il a gagné la confiance après avoir occupé des postes clés de pouvoir pendant quatre décennies.

Raisi a gagné son surnom de « boucher » et aurait été impliqué dans l’exécution massive de prisonniers politiques dans les années 1980.

Il est rapporté qu’il était un membre clé de la soi-disant « Commission de la mort » qui a ordonné la mort de milliers de personnes lors du massacre de 1988.

Raisi n’est rien de plus qu’un produit d’un régime qui produit des monstres

Mahmoud Royaee

Quelque 30 000 hommes, femmes et enfants détenus dans des prisons dans tout l’Iran ont été alignés contre le mur et abattus en quelques mois seulement, disent ceux qui luttaient pour renverser le régime.

L’Iran n’a jamais reconnu les exécutions massives et M. Raisi n’a jamais répondu aux allégations concernant son rôle dans celles-ci.

Et le régime procède actuellement à environ 250 exécutions par an – le plus grand nombre au monde en dehors de la Chine.

Amnesty International a également déclaré que Raisi devrait faire l’objet d’une enquête pour « crimes contre l’humanité » et torture – y compris des allégations selon lesquelles il aurait vu des manifestants brutalisés lors des troubles en 2019.

La pendaison est une punition courante en Iran[/caption]

Un homme se faisant retirer les doigts dans une guillotine[/caption]

La chef d’Amnesty Agnès Callamard a déclaré : « Le fait qu’Ebrahim Raisi soit arrivé à la présidence au lieu de faire l’objet d’une enquête pour les crimes contre l’humanité de meurtre, disparition forcée et torture, est un sombre rappel que l’impunité règne en maître en Iran.

L’Iran continue d’être un défi au Moyen-Orient pour l’Occident, car il soutient des groupes terroristes dans le monde entier et cherche à développer des armes nucléaires.

Farideh Goudarzi était enceinte de huit mois lorsqu’elle a déclaré avoir été arrêtée par les autorités iraniennes pour son soutien à l’Organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran (OMPI), également connue sous le nom de Mujahedin-e Khalq (MEK).

Cependant, malgré son état de santé, elle a déclaré à The Sun Online qu’elle n’avait pas été épargnée par la torture horrible et brutale régulièrement pratiquée dans la République islamique à cette époque.

Elle a déclaré que la toute première fois qu’elle avait rencontré la brutale Raisi, c’était lorsqu’elle avait été traînée dans une chambre de torture du palais de justice à l’âge de 21 ans à l’été 1983.

Exécutions et torture en Iran L’Iran procède à environ 250 exécutions par an – le plus grand nombre de pays au monde à l’exception de la Chine. En vertu de son Code pénal islamique, une peine de mort peut être prononcée pour des crimes tels que l’enlèvement, l’adultère, la consommation d’alcool et les crimes politiques ainsi que pour le meurtre. Les victimes peuvent également se faire amputer les doigts pour des chefs d’accusation de vol mineur – ne laissant que le pouce et la paume – à l’aide d’un outil semblable à une guillotine. Des enfants aussi jeunes que 12 ans peuvent également être condamnés à mort, ce qui est contraire au droit international. Et on pense que la torture sévit dans les prisons iraniennes, avec des décharges électriques, des flagellations, des planches à eau et des violences sexuelles sur les prisonniers, selon des groupes de défense des droits humains. La lapidation à mort pour adultère reste également inscrite dans les lois, bien que les derniers chiffres montrent qu’aucune n’a été effectuée récemment. Les décharges électriques dans les prisons voient les victimes attachées sur une chaise et forcées d’avouer des crimes avec le pouvoir d’augmenter si elles ne le font pas.

Raisi était l’un des sept hommes chargés de la torturer après son arrestation, affirme-t-elle.

Elle a dit à The Sun Online qu’elle avait été traînée dans une pièce couverte de sang où elle avait été fouettée avec des câbles électriques – et elle ne savait pas que le sang était en fait celui de son mari.

Farideh dit que Raisi mérite vraiment son surnom – le boucher – et dit que tous les ordres de torture et d’exécution ont été rendus par lui.

Elle a déclaré que son mari avait été torturé pendant des jours avant d’être pendu à une grue à l’âge de 24 ans seulement – ​​leur fils étant né en prison sans avoir jamais rencontré son père.

La mère pense que Raisi a été choisi pour le pouvoir à un si jeune âge car il était notoirement brutal – le régime appréciant les lapidations et les décapitations qu’il a ordonnées.

AFP

Les élections iraniennes ont vu tous les candidats réformistes exclus du scrutin[/caption]

AFP

Raisi aurait remporté un glissement de terrain avec environ 50% des voix[/caption]

Pendant ce temps, Mahmoud Royaee qui a été arrêté par les autorités iraniennes alors qu’il était un étudiant de 18 ans pour un « crime de pensée ».

Royaee a passé dix ans en prison où il a été torturé après s’être vu offrir la possibilité de faire des aveux à la télévision – ce qu’il a refusé.

Mahmoud avait espéré que la torture qu’il avait endurée pendant son interrogatoire cesserait une fois qu’il serait emprisonné – il avait tort.

Quelques heures après son entrée en prison, sa tête et ses sourcils ont été rasés par des gardiens et il a été forcé de les MANGER.

Il a déclaré : « Raisi avait l’habitude de battre les prisonniers avec un câble électrique. La première fois que j’ai reçu des coups sur la plante des pieds, j’ai essayé de compter mais la douleur m’a rendu cela impossible.

«Il était également l’un de leurs rares juges à avoir signé une sentence religieuse pour que quelqu’un soit jeté d’une falaise. Raisi n’est rien de plus qu’un produit d’un régime qui produit des monstres.

Mahmoud a ajouté : « Imaginer que cette créature odieuse puisse être mise dans le siège du président est impensable. Les familles de tous ceux qui ont été tués ne peuvent tout simplement pas tolérer cela. »

Il a maintenant appelé la communauté internationale à appeler le temps sur les dirigeants archaïques de l’Iran.





Mahmoud a déclaré que la pensée que Raisi pourrait être élu et ensuite acceptée par la communauté internationale serait trop lourde à supporter pour les proches des personnes tuées.

« L’apaisement envers le comportement du régime lui a permis de présenter Raisi comme le candidat préféré à la présidence, de sorte que la communauté internationale devrait être en partie responsable.

« Raisi sera utilisé comme un loup pour terrifier le peuple iranien. Quelle autre raison y a-t-il pour placer une personne détestée dans le monde entier dans une position aussi importante.

« Le peuple iranien ne s’attend pas à ce que la communauté internationale se rallie à la soi-disant politique d’apaisement. »