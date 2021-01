Les gens assistent à la commémoration du 2 janvier 2021 du premier anniversaire de l’assassinat du général Qassem Soleimani des gardiens de la révolution islamique à Kerman, en Iran. | Fatemeh Bahrami / Agence Anadolu / Getty Images

L’Iran prévoit d’enrichir l’uranium à 20% de pureté – un niveau qu’il a atteint pour la dernière fois avant l’accord nucléaire de 2015.

Une agence internationale de surveillance nucléaire a déclaré vendredi que l’Iran se préparait à augmenter l’enrichissement d’uranium à des niveaux pré-nucléaires dans ce qui serait la dernière violation par le pays de l’accord de 2015.

Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Iran prévoit d’augmenter considérablement les niveaux d’enrichissement sur son site nucléaire souterrain de Fordow, auquel il était interdit d’enrichir de l’uranium en vertu du Plan d’action global conjoint de 2015 (JCPOA), un accord international souvent connu sous le nom de Accord nucléaire iranien, qui a vu l’Iran limiter son programme nucléaire en échange de l’assouplissement des sanctions.

L’Iran a repris ses activités d’enrichissement à Fordow en novembre 2019, à la suite de la décision du président Donald Trump en 2018 de déchirer l’accord nucléaire – mais à un niveau relativement bas, seulement 4,5% environ.

Si l’Iran donne suite à la déclaration de vendredi, cela changera. L’AIEA affirme que l’Iran vise maintenant des niveaux d’enrichissement allant jusqu’à 20%, bien qu’il n’y ait pas de calendrier connu pour ce changement.

Auparavant, l’accord nucléaire iranien limitait l’Iran à un enrichissement de 3,67%, selon Reuters. Pour obtenir de l’uranium de qualité militaire, l’Iran devrait augmenter l’enrichissement à 90%; mais, selon Eric Schmitt du New York Times, si l’Iran commençait à enrichir de l’uranium à 20% de pureté, «il faudrait relativement peu d’enrichissement supplémentaire pour atteindre les 90% de pureté qui sont traditionnellement utilisés pour le carburant de qualité bombe.

L’Iran a répété à plusieurs reprises qu’il ne voulait pas développer d’armes nucléaires, mais qu’il souhaitait plutôt faire progresser son programme nucléaire à des fins pacifiques et scientifiques. Des adversaires tels que les États-Unis et Israël ont cependant indiqué qu’ils croyaient le contraire.

Le nouvel objectif d’enrichissement de 20% a été fixé par le parlement iranien le mois dernier en réponse à l’assassinat du principal scientifique nucléaire du pays, Mohsen Fakhrizadeh. Fakhrizadeh a été tué près de Téhéran le 27 novembre 2020, dans une embuscade que l’Iran a imputée à Israël.

Et la même nouvelle loi qui exige un enrichissement de 20% soulève également le spectre imminent des inspecteurs nucléaires internationaux expulsés du pays: selon le New York Times, l’Iran a fixé «un délai de deux mois pour les sanctions pétrolières et bancaires contre l’Iran. levée avant que les inspecteurs ne soient interdits. Actuellement, l’AIEA affirme qu’elle a «des inspecteurs présents en Iran 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qu’ils ont un accès régulier à Fordow».

Même avant vendredi, l’Iran avait pris des mesures pour regagner la capacité de l’accord pré-nucléaire – et potentiellement pour obtenir une arme nucléaire.

En novembre 2020, l’Iran a commencé à exploiter des centrifugeuses avancées dans une autre installation nucléaire souterraine, Natanz, et son stock nucléaire représentait plus de 12 fois la limite imposée par le JCPOA.

Le président élu américain Joe Biden, qui entrera en fonction le 20 janvier, a indiqué qu’il espérait rejoindre et relancer le JCPOA, qui a été négocié alors qu’il était vice-président du président Barack Obama. Certains observateurs considèrent les efforts d’enrichissement de l’Iran comme un moyen de créer un levier de négociation, mais il reste à voir si les progrès récents du programme nucléaire iranien pourraient compliquer les choses.

«Je vais offrir à Téhéran un chemin crédible vers la diplomatie», a écrit Biden dans un éditorial de septembre. «Si l’Iran revient au strict respect de l’accord sur le nucléaire, les États-Unis rejoindront l’accord comme point de départ des négociations de suivi. Avec nos alliés, nous travaillerons pour renforcer et étendre les dispositions de l’accord sur le nucléaire, tout en nous attaquant à d’autres sujets de préoccupation. »

Les tensions américano-iraniennes restent élevées alors que le temps presse pour la présidence de Trump

Biden n’est pas encore au pouvoir, cependant, et dans l’intervalle, les tensions entre les États-Unis et l’Iran restent élevées. Le 3 janvier marquera le premier anniversaire de l’assassinat par les États-Unis du major général iranien Qassem Soleimani par une frappe aérienne en Irak, une attaque pour laquelle l’Iran a promis de nouvelles représailles.

Peu de temps après le meurtre de Soleimani en janvier 2020, l’Iran a frappé les forces américaines en Irak, touchant deux bases aériennes avec plus d’une douzaine de missiles balistiques.

Il n’y a pas eu de victimes de l’attaque, mais plus de 100 membres du service américain ont subi des lésions cérébrales, selon le Pentagone.

Jusqu’à sa mort l’année dernière, Soleimani était à la tête de la Force Qods, une composante du Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran. Vendredi, le successeur de Soleimani, Esmail Ghaani, a averti que «les méfaits américains ne dissuaderont pas la Force Qods de poursuivre sur sa voie de la résistance».

«De l’intérieur de votre propre maison, il peut émerger quelqu’un qui ripostera pour votre crime», a déclaré Ghaani.

Après la mort de Fakhrizadeh en novembre, le président iranien Hassan Rohani a lancé une menace similaire de représailles, affirmant que «l’Iran répondra sûrement au martyre de notre scientifique au moment opportun».

En plus des remarques inquiétantes de Ghaani, CNN a rapporté vendredi que les forces navales iraniennes étaient passées à un niveau de préparation accru, bien que la raison du changement puisse être défensive: les États-Unis ont déployé un sous-marin et des bombardiers B-52 à capacité nucléaire dans la région. en plus des forces existantes.

De manière quelque peu discordante, le Pentagone a également rappelé vendredi le porte-avions USS Nimitz, qui était auparavant stationné dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, à son port d’attache dans l’État de Washington. Les critiques de la décision ont déclaré au New York Times que le rappel limitait inutilement les options de représailles des États-Unis à un moment tendu, mais les partisans ont fait valoir que ramener le navire à la maison était un geste de désescalade intelligent.

À partir de samedi, cependant, cette décision semble avoir peu contribué à apaiser les tensions dans la région.

Dans un tweeter, Le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif a affirmé que les provocateurs espéraient stimuler l’action militaire, écrivant: «De nouveaux renseignements en provenance d’Irak indiquent que des agents provocateurs israéliens préparent des attaques contre des Américains – mettant un Trump sortant dans une impasse avec un faux casus belli. Attention à un piège, @realDonaldTrump. Tout feu d’artifice se retournera mal, en particulier contre vos mêmes meilleurs amis. «

La zone verte de Bagdad, qui abrite l’ambassade américaine, a été la cible d’une attaque à la roquette le mois dernier qui aurait été menée par des milices liées à l’Iran, bien que Ghaani ait nié toute implication.

En réponse, Trump a émis ses propres menaces ces dernières semaines: «Quelques conseils de santé amicaux à l’Iran: si un Américain est tué, je tiendrai l’Iran pour responsable», a tweeté Trump le 23 décembre après l’attaque. « Réfléchir. »

Par ailleurs, Trump aurait envisagé une frappe contre l’Iran en novembre 2020, mais a été critiqué par ses conseillers, qui ont averti qu’une telle décision pourrait rapidement dégénérer en un conflit plus vaste.

Malgré le bruit mutuel, Al Jazeera a rapporté samedi que certains experts pensaient que l’Iran chercherait à éviter une confrontation majeure avec les États-Unis en prévision d’une prochaine administration Biden.

Le professeur d’études internationales de l’Université Northwestern, Danny Postel, a déclaré à Al Jazeera: «Je pense que c’est un moment très critique dans les relations américano-iraniennes où il pourrait y avoir une chance de retirer la guerre de l’équation et de trouver une solution diplomatique au moins à ce problème central de l’Iran. programme nucléaire. »