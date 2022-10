L’Iran également exclu de la cérémonie du prix Nobel, après la Russie et la Biélorussie

COPENHAGUE, Danemark (AP) – L’ambassadeur d’Iran a également été exclu de la cérémonie du prix Nobel de cette année à Stockholm en raison de “la situation grave et en escalade” dans le pays, a déclaré vendredi la fondation privée qui administre les prestigieux prix.

Plus tôt cette semaine, les envoyés de la Russie et de la Biélorussie n’ont pas pu assister à l’événement scintillant en raison de la guerre en Ukraine.

“Nous pensons qu’étant donné la gravité et l’escalade de la situation, l’ambassadeur d’Iran ne devrait pas être invité à la cérémonie de remise du prix Nobel”, a déclaré la Fondation Nobel dans un communiqué. Normalement, les ambassadeurs en poste en Suède sont invités à l’événement annuel du 10 décembre.

Avec le slogan #WomanLifeFreedom, les manifestations en Iran se sont d’abord concentrées sur les droits des femmes et le hijab imposé par l’État, ou foulard pour les femmes. Mais ils se sont rapidement transformés en appels à évincer les religieux chiites qui dirigent l’Iran depuis la révolution islamique de 1979.

Les manifestations ont également galvanisé les étudiants universitaires, les syndicats, les prisonniers et les minorités ethniques comme les Kurdes le long de la frontière entre l’Iran et l’Irak. Depuis le début des manifestations, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles et ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations, tuant plus de 200 personnes, selon des groupes de défense des droits.

Plus tôt cette semaine, la fondation a également déclaré qu’elle poursuivrait sa pratique consistant à inviter les dirigeants de tous les partis au Parlement suédois, à l’exception des démocrates suédois anti-immigration. Après le 11 septembre du pays, le parti est le deuxième plus grand au Parlement et un partenaire proche du nouveau gouvernement de centre-droit. Le parti a cherché à se démarquer de ses racines d’extrême droite.

Les prix Nobel sont toujours décernés le 10 décembre, jour anniversaire de la mort du fondateur du prix Alfred Nobel en 1896.

The Associated Press