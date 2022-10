L’Iran également exclu de la cérémonie du prix Nobel, après la Russie et la Biélorussie

Plus tôt cette semaine, les envoyés de la Russie et de la Biélorussie n’ont pas pu assister à l’événement scintillant en raison de la guerre en Ukraine.

Les manifestations ont également galvanisé les étudiants universitaires, les syndicats, les prisonniers et les minorités ethniques comme les Kurdes le long de la frontière entre l’Iran et l’Irak. Depuis le début des manifestations, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles et ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestations, tuant plus de 200 personnes, selon des groupes de défense des droits.