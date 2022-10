L’Iran dit qu’il poursuivra les États-Unis, alléguant une “implication directe” dans les manifestations

CNN

—



L’Iran a déclaré samedi qu’il intenterait une action en justice contre les États-Unis, l’accusant d'”implication directe” dans les manifestations qui balaient le pays.

Téhéran a également averti que le Royaume-Uni et l’Arabie saoudite ne seraient “pas ignorés par le système judiciaire de la République islamique” pour leur rôle dans l’hébergement et le soutien de réseaux de télévision tels que BBC Persian et Iran International – qui, selon lui, avaient exhorté les manifestants à “détruire les réseaux publics et privés”. Propriétés.”

Les manifestations anti-gouvernementales se sont emparées de l’Iran depuis la mort le 16 septembre de Mahsa Amini, 22 ans, décédée après avoir été retirée des rues de Téhéran par la police des mœurs et emmenée dans un « centre de rééducation » pour des leçons de pudeur.

Les grèves et les manifestations sont devenues monnaie courante dans les villes et villages du pays et dans la capitale, les chants de « mort au dictateur » – en référence au guide suprême l’ayatollah Khamenei – retentissent souvent la nuit depuis les toits.

Le président américain Joe Biden a apporté son soutien aux manifestants, promettant des dépens “aux auteurs de violences contre des manifestants pacifiques” et affirmant que les États-Unis se tiennent aux côtés des “femmes courageuses d’Iran qui manifestent en ce moment pour garantir leurs droits fondamentaux”.

Les États-Unis ont également annoncé des sanctions contre la police des mœurs iranienne “pour abus et violence contre les femmes iraniennes et violation des droits des manifestants iraniens pacifiques” et s’efforcent de faciliter l’accès des Iraniens à Internet.

Ce n’est pas la première fois que l’Iran accuse les États-Unis de s’ingérer dans des manifestations anti-gouvernementales – il a fait des déclarations similaires en 2018.

L’agence de presse d’État IRNA a rapporté samedi que le ministère de la Justice “a été chargé d’intenter une action en justice afin d’enquêter sur les dommages et l’ingérence infligés par l’implication directe des États-Unis dans les troubles”. Il a également rapporté les allégations contre la BBC et Iran International, faites par le chef adjoint du pouvoir judiciaire iranien et secrétaire du Haut Conseil du pays pour les droits de l’homme, Kazem Gharibabadi.

Le rapport n’a pas précisé quel tribunal entendrait une telle affaire.

Pendant ce temps, les manifestations se poursuivent à la fois en Iran et dans les mouvements de solidarité à travers le monde, avec de grandes manifestations à Berlin et à Tokyo samedi.

En Iran, des propriétaires d’entreprises et des ouvriers d’usine de la région du Kurdistan se sont mis en grève et des étudiants d’universités de tout le pays se sont joints aux manifestations.

Une vidéo partagée avec CNN par le média activiste pro-réforme IranWire, montre Sanandaj, la capitale de la région kurde, étrangement calme au début de la semaine de travail alors que les magasins restent fermés.

Le groupe de défense des droits iranien basé en Norvège, Hengaw, a déclaré que les commerçants étaient également en grève à Bukan, Sanandaj et Marivan, bien que CNN ne puisse pas vérifier ces informations de manière indépendante.

Samedi, des vidéos de manifestations contre le régime iranien diffusées par IranWire ont montré une foule à l’université Shahid Behasti de Téhéran scandant “Liberté, liberté, mort au dictateur, mort à Khamenei”.

Selon IranWire, les étudiants de l’université de Tabriz, dans la province de l’Azerbaïdjan oriental, sont également descendus dans les rues en scandant à l’unisson qu’un changement de régime était à l’horizon, et à l’université de Yazd, dans la province de Yazd, les étudiants ont chanté un hymne pré-révolutionnaire vieux d’un siècle.

Un témoin oculaire a déclaré à CNN que les jeunes filles des écoles locales qui se sont jointes aux manifestations appelant à la “liberté” et à la “mort au dictateur” ont été arrêtées par la police quelques instants plus tard et chargées dans des camionnettes noires.

En dehors de l’Iran, une vidéo publiée par Radio Free Liberty montrait des manifestants sur une promenade à Sydney, en Australie, scandant “liberté” samedi.

La chaîne de télévision publique allemande RBB a rapporté des manifestations de solidarité avec près de 80 000 personnes à Berlin.