Abbas Araghchi, vice-ministre des Affaires étrangères qui occupe le poste de négociateur en chef de l’Iran avec P5 + 1 – les homologues de l’Iran dans l’accord nucléaire de 2015 – a annoncé mardi la décision en s’adressant à la chaîne iranienne de langue anglaise Press TV. Il a déclaré que Téhéran informera le chien de garde nucléaire de l’ONU, l’AIEA, que l’Iran produira de l’uranium enrichi à 60% à partir de mercredi, ce qui le mettra encore plus en violation des termes de l’accord.

Le responsable a également déclaré que l’Iran introduirait 1 000 nouvelles centrifugeuses dans l’installation de Natanz en plus de remplacer celles endommagées par un acte présumé de sabotage dimanche.

La centrale souterraine a connu une panne de courant le week-end dernier, que Téhéran a imputée à Israël. Les médias en Israël et aux États-Unis ont rapporté que l’agence de renseignement Mossad avait ciblé l’installation, mais les responsables israéliens ne voulaient pas commenter l’implication présumée de la nation.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Javad Zarif, a affirmé lundi que l’attaque présumée visait à faire dérailler les négociations entre l’Iran et les États-Unis, qui se déroulent actuellement à Vienne. Les pourparlers visent à sauver l’accord de l’ère Obama en permettant aux deux pays de s’y conformer.

L’accord a été torpillé par Donald Trump, qui s’en est retiré en 2018 pour poursuivre le soi-disant «Pression maximale» campagne contre l’Iran, le ciblant ainsi que ses partenaires commerciaux par de sévères sanctions économiques. L’accord, connu sous le nom de JCPOA, visait à ce que l’Iran accepte les restrictions et la surveillance par l’AIEA de son industrie nucléaire en échange de la levée des sanctions et des opportunités commerciales lucratives avec les pays occidentaux.

L’Iran a commencé à renoncer à ses obligations au titre de l’accord un an après le retrait de Trump pour tenter d’utiliser cela comme un levier contre les signataires européens dont ils cherchaient la protection contre les sanctions américaines.

L’administration Biden a indiqué qu’elle souhaitait restaurer le JCPOA, mais Washington et l’Iran ne se sont jusqu’à présent pas mis d’accord sur un moyen de le faire – et rien ne garantit que les pourparlers de Vienne aboutiront à une percée. Araghchi est arrivé mardi dans la capitale autrichienne pour le prochain cycle de discussions, que les deux pays mènent indirectement via des intermédiaires de l’UE.

L’uranium enrichi à 60% ne convient pas à la production d’armes nucléaires, mais la création d’un stock rapprochera hypothétiquement l’Iran d’un « éclater » scénario, dans lequel le pays pourrait se précipiter pour produire un dispositif nucléaire fonctionnel en aussi peu de temps que possible.

Le JCPOA était censé rendre un tel résultat plus difficile, entre autres, en mettant un plafond sur la teneur en uranium et la quantité de celui-ci que l’Iran est autorisé à conserver sur son sol. Auparavant, l’Iran enrichissait de l’uranium à 20%, ce qui était une moindre violation de l’accord. Téhéran nie avoir l’intention d’acquérir des capacités nucléaires et affirme que l’utilisation d’armes de destruction massive est interdite en vertu des principes de l’islam.

Israël prétend que l’Iran veut devenir nucléaire pour tenter de le détruire et s’est engagé à plusieurs reprises à tout faire pour arrêter ce qu’il considère comme une menace existentielle. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a réitéré cette position lundi, après l’incident de Natanz. Israël lui-même est censé avoir environ 80 armes nucléaires dans son arsenal – ainsi que divers moyens de livraison – mais sa politique a été de ne pas le reconnaître ni le nier.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré que son pays prendrait «Mesures de rétorsion dans le cadre du JCPOA» à la suite de la «Sabotage nucléaire récent.»

