L’Iran dit qu’il commencera à limiter la surveillance internationale de ses sites nucléaires

Le plus haut diplomate iranien a insisté dimanche sur le fait que les États-Unis devaient lever les sanctions économiques imposées par l’administration Trump avant que le pacte nucléaire de 2015 puisse être relancé.

Les remarques du ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif interviennent alors que Téhéran a confirmé qu’il commencerait mardi à limiter la surveillance internationale supplémentaire de ses sites nucléaires, une décision qui pour l’Iran représente un autre recul par rapport à l’accord conclu par les États-Unis en 2018.

Les commentaires de Zarif font également suite à une offre de l’administration du président Joe Biden de rencontrer l’Iran et d’autres puissances mondiales impliquées dans la négociation de l’accord.

Le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a déclaré que Téhéran n’avait « pas encore répondu » à cette ouverture diplomatique.

«C’est l’Iran qui est maintenant isolé diplomatiquement, pas les États-Unis», a déclaré dimanche Sullivan à «Face the Nation» de CBS News. « Et la balle est dans leur camp. »

Dans une interview accordée à Press TV, la chaîne de télévision de langue anglaise dirigée par l’État iranien, Zarif a déclaré: « Les États-Unis doivent revenir à l’accord et lever toutes les sanctions … Les États-Unis sont accros aux sanctions, mais ils doivent savoir que l’Iran ne cédera pas aux pressions. »

Zarif n’a pas confirmé que l’Iran rejetait l’offre de diplomatie de Biden.

L’accord nucléaire, connu sous le nom de JCPOA, a été négocié par les États-Unis avec l’Iran, la Chine, la France, l’Allemagne, la Russie et le Royaume-Uni.

Ses remarques du week-end reflètent la position de l’Iran depuis le retrait des États-Unis de l’accord nucléaire. L’Iran a déclaré qu’il ne reprendrait les négociations avec les États-Unis que lorsque les sanctions seront levées, car c’est Washington, et non Téhéran, qui est sorti de l’accord.

Les États-Unis n’ont pas voulu faire ce premier pas, bien que l’offre de l’administration Biden jeudi de tenir des pourparlers était sa première tentative publique de renouveler la diplomatie. Sullivan a déclaré que les États-Unis avaient « commencé à communiquer » avec l’Iran concernant les ressortissants américains détenus.

Le chef du chien de garde nucléaire des Nations Unies a déclaré dimanche que ses inspecteurs auraient « moins d’accès » aux sites nucléaires iraniens, mais que l’agence serait toujours en mesure de surveiller le programme atomique du pays.

Rafael Grossi a fait ces commentaires à Vienne, après s’être rendu en Iran pour rechercher « une solution mutuellement acceptable pour que l’AIEA (Agence internationale de l’énergie atomique) poursuive les activités de vérification essentielles dans le pays ».

Grossi a déclaré qu’il y aurait toujours le même nombre d’inspecteurs, mais qu’il y aurait «des choses que nous perdrions».

Zarif a déclaré que les caméras de surveillance de l’AIEA sur certains sites nucléaires iraniens seraient fermées mardi, conformément à une loi adoptée par le Parlement iranien. Ces caméras ont été installées dans le cadre d’un « protocole additionnel » de l’accord nucléaire. En outre, certains inspecteurs nucléaires seront exclus des sites.

Le protocole est un accord volontaire entre Téhéran et l’AIEA conclu dans le cadre de l’accord nucléaire. Dans le cadre de cette mesure, l’agence «collecte et analyse des centaines de milliers d’images capturées quotidiennement par ses caméras de surveillance sophistiquées», a-t-elle déclaré en 2017, ajoutant qu’elle avait placé «2 000 scellés inviolables sur les matières et équipements nucléaires».

Le parlement iranien a approuvé en décembre un projet de loi qui suspendrait une partie des inspections de l’AIEA de ses installations nucléaires si les signataires européens n’accordaient pas d’allégement des sanctions pétrolières et bancaires d’ici mardi. L’AIEA est le chien de garde nucléaire des Nations Unies.

L’ancien président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire parce qu’il a déclaré que cela n’allait pas assez loin pour freiner le programme de missiles balistiques de l’Iran et son soutien aux groupes terroristes dans la région. Mais Biden et son secrétaire d’État, Antony Blinken, ont également déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis rejoindraient l’accord – et lèveraient les sanctions paralysantes imposées par l’administration Trump – uniquement si l’Iran revenait d’abord en conformité avec l’accord.

Dans l’interview de Press TV, Zarif a déclaré que les nouvelles restrictions d’accès imposées aux sites nucléaires, ainsi que les mesures précédentes prises par l’Iran pour enrichir davantage d’uranium, étaient réversibles.

« Ce n’est pas une date limite pour le monde. Ce n’est pas un ultimatum », a déclaré Zarif.

Mohammad Farahani, rédacteur en chef d’une agence de presse liée à la justice iranienne, a déclaré dans un courrier électronique que les sanctions américaines qui ont visé les secteurs pétrolier et bancaire de l’Iran ont également entravé l’accès du pays aux produits de base et humanitaires.

« Les Iraniens veulent que ces sanctions cruelles soient levées », a-t-il dit, ajoutant qu’il ne voyait aucune voie vers une nouvelle diplomatie avant que les sanctions ne soient prises.

