L’uranium contient un isotope radioactif rare, appelé U-235, qui peut être utilisé pour alimenter des réacteurs nucléaires à de faibles niveaux d’enrichissement et pour alimenter des bombes nucléaires à des niveaux beaucoup plus élevés. Le but de l’enrichissement de l’uranium est d’augmenter les niveaux de pourcentage d’U-235, ce qui est souvent fait par l’utilisation de centrifugeuses – des machines qui filent une forme d’uranium non raffiné à des vitesses élevées.

Quelle est donc la signification de la pureté de l’uranium, qui est au cœur de l’accord que les négociateurs tentent de sauver? Et pourquoi l’Iran fait-il ces affirmations? Quelques questions et réponses de base:

Ce qui rend le niveau d’enrichissement de 60% particulièrement menaçant, c’est que le processus délicat d’enrichissement devient beaucoup plus facile et nécessite moins de centrifugeuses à mesure qu’il se déplace vers les puretés plus élevées. En d’autres termes, atteindre une pureté de 90% est beaucoup plus facile à partir de 20%, et encore plus facile à partir de 60%.

Après que le président Donald J.Trump a répudié l’accord avec l’Iran en 2018, a réimposé des sanctions économiques à l’Iran et ajouté d’autres sanctions, l’Iran a entrepris une série graduelle de mesures pour s’éloigner du respect de l’accord pour riposter – augmentant son approvisionnement en uranium de 3,67%, ajoutant des centrifugeuses, augmentant pureté de l’uranium dans une partie de l’approvisionnement à 20% et restreignant l’accès des inspecteurs internationaux à certains sites nucléaires. Pendant tout ce temps, le pays a déclaré qu’il s’agissait d’actions facilement réversibles.

Les experts nucléaires estiment que pour enrichir l’uranium à un niveau de purification de 20% à 60%, l’Iran devrait consacrer environ 500 centrifugeuses à ce travail. Il faudrait environ 100 machines à filer de plus pour élever encore le niveau de purification à 90%.

Dans une interview, Olli Heinonen, ancien inspecteur en chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, a déclaré que l’Iran pourrait en théorie passer de 60% à 90% d’enrichissement en une semaine, contre un mois environ en passant de 20%.

«Ce n’est pas une énorme différence. À ce stade, c’est une démonstration », a-t-il déclaré à propos de la menace d’enrichissement à 60% de l’Iran. «Ils veulent montrer qu’ils peuvent le faire.»

Cela signifie-t-il que l’Iran pourrait produire une bombe en une semaine?

Non. Il est beaucoup plus difficile, selon le Dr Heinonen et d’autres, de transformer de l’uranium enrichi à 90% en noyau d’une bombe atomique. Cela pourrait prendre des mois. Et une telle estimation n’inclut pas la technologie, les tests et le temps nécessaires pour installer l’arme sur une ogive de missile, ce qui pourrait prendre beaucoup plus de temps.

Pourquoi l’Iran ferait-il allusion à de telles capacités?

La menace de militarisation de ses capacités nucléaires a toujours été un outil de négociation utilisé par l’Iran – à la fois dans les pourparlers qui ont conduit à l’accord de 2015 et dans les négociations en cours. Dans le même temps, Téhéran a clairement indiqué qu’il souhaitait parvenir à un accord qui mettrait fin aux lourdes sanctions américaines, qui entravent gravement les ventes de pétrole et les transactions financières internationales de l’Iran. Cela explique en partie la réticence de l’Iran à riposter militairement pour les attaques contre ses sites nucléaires.

« L’Iran se considère comme un boxeur sur le ring », a déclaré Mehrzad Boroujerdi, un expert de l’Iran qui est professeur et directeur de l’École des affaires publiques et internationales de Virginia Tech. «Il se fait frapper à gauche et à droite, sans qu’il soit possible de faire des dégâts à l’autre côté.»

Avec l’enrichissement de 60%, a déclaré M. Boroujerdi, les dirigeants iraniens «essaient de recourir à tous les atouts qu’ils peuvent avoir».