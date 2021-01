L’Iran a déclaré lundi qu’il avait commencé à enrichir de l’uranium jusqu’à 20% dans une installation nucléaire souterraine, une courte étape technique vers des niveaux de qualité militaire de 90%.

Elle intervient au milieu de l’escalade des tensions avec les États-Unis et marque la plus grande violation par ce pays du Moyen-Orient de l’accord nucléaire de 2015 qu’il a conclu avec plusieurs autres pays.

La télévision d’État iranienne a cité le porte-parole Ali Rabiei, qui a déclaré que le président Hassan Rohani avait donné l’ordre de déménager dans l’installation de Fordo.

La décision de l’Iran de commencer à s’enrichir à 20% il y a dix ans a failli entraîner une frappe israélienne visant ses installations nucléaires, tensions qui ne se sont atténuées qu’avec l’accord de 2015. Une reprise de l’enrichissement de 20% pourrait voir le retour de la maîtrise de la rupture.

Le président Donald Trump a retiré unilatéralement les États-Unis de l’accord nucléaire de l’Iran avec les puissances mondiales en 2018. Depuis, il y a eu une série d’incidents en escalade entre les deux pays.

Le parlement iranien a récemment adopté un projet de loi, approuvé par la suite par un chien de garde constitutionnel, visant à accroître l’enrichissement pour faire pression sur l’Europe afin qu’elle allège les sanctions. Cela sert également de pression avant l’investiture du président élu Joe Biden, qui a déclaré qu’il était prêt à rentrer dans l’accord nucléaire.

L’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) n’a pas immédiatement confirmé l’annonce de l’Iran, mais a déclaré la semaine dernière que Téhéran avait informé le chien de garde qu’il prévoyait de franchir le pas.

Protégé par les montagnes, Fordo est entouré de canons anti-aériens et d’autres fortifications. Il a à peu près la taille d’un terrain de football, assez grand pour accueillir 3000 centrifugeuses, mais suffisamment petit et durci pour amener les responsables américains à soupçonner qu’il avait un but militaire lorsqu’ils ont exposé le site publiquement en 2009.

L’accord de 2015 a vu l’Iran accepter de limiter son enrichissement en échange d’un allègement des sanctions. L’accord prévoyait également Fordo, qui est protégé par des montagnes et entouré de canons anti-aériens et d’autres fortifications. être transformé en centre de recherche et développement.

Sous l’ancien président extrémiste iranien Mahmoud Ahmadinejad, Téhéran a commencé à s’enrichir au niveau de 20%. Israël, qui a son propre programme d’armes nucléaires non déclaré, craignait que Téhéran ne construise une bombe atomique.

Israël, qui sous le Premier ministre Benjamin Netanyahu a continué de critiquer le programme nucléaire iranien, n’a fait aucun commentaire immédiat samedi.

Jusqu’à présent, l’Iran avait enrichi de l’uranium à hauteur de 4,5%, en violation de la limite de l’accord de 3,67%. Les experts disent que l’Iran a maintenant suffisamment d’uranium faiblement enrichi stocké pour au moins deux armes nucléaires s’il choisit de les poursuivre. L’Iran maintient depuis longtemps que son programme nucléaire est pacifique.