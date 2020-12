TEHERAN, Iran (AP) – L’Iran a déclaré lundi qu’il était heureux que les États-Unis aient «compris le message» et modifié leur comportement dans le golfe Persique, après que le haut responsable de la marine américaine dans la région a déclaré que ses forces avaient atteint un état de dissuasion avec l’Iran. après des mois d’attaques régionales et de saisies en mer.

« Nous sommes heureux que l’autre partie ait compris le message et ait rendu son comportement plus respectueux », a déclaré à la presse le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh. Il a déclaré que l’armée américaine était la « principale source de tension » dans la région et que les forces iraniennes ont toujours agi professionnellement.

«Malheureusement, les États-Unis ont souvent eu une approche non professionnelle envers la marine iranienne», a-t-il déclaré.

Il répondait aux remarques du vice-amiral Sam Paparo, prononcées lors d’une conférence à Bahreïn dimanche. Paparo, qui supervise la 5e flotte de la marine basée à Bahreïn, a déclaré que les deux parties avaient atteint un état de «dissuasion difficile» et qu’il avait un «respect sain» pour la marine régulière iranienne et les forces navales de ses gardiens de la révolution.

Les tensions restent vives autour du programme nucléaire de la République islamique après que le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de 2015 entre l’Iran et les puissances mondiales et imposé de lourdes sanctions à l’Iran. L’assassinat du plus haut général iranien lors d’une frappe de drones américains en Irak en janvier a poussé les deux pays au bord de la guerre, l’Iran répondant par une attaque de missiles contre les forces américaines.

La marine américaine a régulièrement des rencontres tendues avec les gardiens de la révolution, dont les vedettes rapides côtoient les navires de guerre américains dans le golfe Persique et effectuent parfois des exercices de tir réel avec des mitrailleuses et des lancements de missiles en leur présence.

Ces dernières années, l’Iran a saisi des pétroliers et a été blâmé pour une série d’explosions de mines en patelle visant des pétroliers. Téhéran a nié toute implication, mais des membres des gardiens de la révolution ont été filmés en train de prendre une mine non explosée à un pétrolier.

Ces derniers jours, une mine a heurté un pétrolier au large de l’Arabie saoudite et un cargo près du Yémen a été attaqué. Les soupçons sont immédiatement tombés sur les rebelles soutenus par l’Iran au Yémen, connus sous le nom de Houthis. Les rebelles n’ont pas commenté les attaques.