La sortie de l’IR-9 est 50 fois plus rapide que la première centrifugeuse iranienne, l’IR-1. Le programme nucléaire iranien développe également des centrifugeuses IR-8.

L’ancien président américain Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord nucléaire en 2018, accusant l’Iran de ne pas avoir respecté l’accord, optant pour ce qu’il a appelé une campagne de pression maximale consistant à intensifier les sanctions américaines et à d’autres actions difficiles.

L’Iran a répondu en intensifiant son enrichissement d’uranium et en construisant des centrifugeuses en violation flagrante de l’accord, tout en insistant sur le fait que son développement nucléaire est à des fins civiles et non militaires.