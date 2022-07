L’Iran dit que le cinéaste acclamé purgera une peine de 6 ans

DUBAÏ, Émirats arabes unis (AP) – La justice iranienne a ordonné mardi à l’un des principaux cinéastes du pays de purger une peine de six ans de prison d’il y a dix ans, qui n’avait jamais été appliquée. L’ordre est intervenu alors que le gouvernement cherche à faire taire les critiques dans un contexte de turbulences économiques et de pressions politiques croissantes.

Masoud Setayeshi, porte-parole de la justice iranienne, a annoncé que le réalisateur primé, Jafar Panahi, peut-être le réalisateur iranien le plus connu, purgerait sa peine de six ans de prison prononcée en 2011 pour avoir produit de la propagande antigouvernementale, un verdict final qu’il dit aurait dû être mis en œuvre à l’époque.

Bien que Panahi ait été interdit de voyager au cours des dernières années, la peine n’a jamais été appliquée et il a continué à faire des films underground, qui ont été diffusés à l’étranger avec un grand succès. Il a remporté de nombreux prix de festivals, dont l’Ours d’or de Berlin 2015 pour “Taxi”. Ses films provocateurs sur la pauvreté, le sexisme, la violence et la censure dans la République islamique ont longtemps provoqué la colère du gouvernement.

Les autorités ont arrêté Panahi la semaine dernière lorsqu’il s’est rendu au bureau du procureur de Téhéran pour enquêter sur les cas d’autres cinéastes dissidents détenus, Mohamad Rasoulof et Mostafa al-Ahmad. Rasoulof et al-Ahmad ont été balayés plus tôt ce mois-ci pour avoir porté atteinte à la sécurité nationale en exprimant leur opposition sur les réseaux sociaux à la violente répression du gouvernement contre les troubles dans le sud-ouest du pays.

La détention de Panahi dans la prison iranienne d’Evine a suscité de nombreuses critiques de la part des groupes de défense des droits, mettant en lumière une vague de répression qui frappe non seulement la célèbre industrie cinématographique du pays, mais aussi les militants et les manifestants.

Le gouvernement a intensifié sa répression contre la dissidence alors qu’il cherche à empêcher la monnaie iranienne, le rial, de s’effondrer. Les pourparlers pour relancer l’accord nucléaire en lambeaux de Téhéran avec les puissances mondiales restent dans l’impasse et le désespoir face à la crise économique s’aggrave sans aucun allégement des sanctions en vue.

The Associated Press