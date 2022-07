L’Iran dit avoir démantelé un groupe lié au Mossad israélien

Selon la télévision d’État iranienne, des membres du groupe étaient entrés en Iran depuis la zone peuplée de Kurdes d’un pays voisin non précisé. La Turquie et l’Irak ont ​​tous deux une population kurde minoritaire vivant le long de la frontière iranienne.

Le rapport indique également que les forces iraniennes ont arrêté tous les membres du groupe et confisqué une grande quantité d’armes, d’explosifs et d’équipements techniques et de communication appartenant au groupe lors de plusieurs opérations à travers l’Iran.