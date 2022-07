L’Iran dit avoir démantelé un groupe lié au Mossad israélien

Téhéran, Iran (AP) – L’Iran a affirmé samedi que ses agents de renseignement avaient démantelé un groupe lié à l’agence d’espionnage israélienne Mossad, qui aurait planifié des opérations terroristes à l’intérieur de l’Iran.

Selon la télévision d’État iranienne, des membres du groupe étaient entrés en Iran depuis la zone peuplée de Kurdes d’un pays voisin non précisé. La Turquie et l’Irak ont ​​tous deux une population kurde minoritaire vivant le long de la frontière iranienne.

Le rapport indique également que les forces iraniennes ont arrêté tous les membres du groupe et confisqué une grande quantité d’armes, d’explosifs et d’équipements techniques et de communication appartenant au groupe lors de plusieurs opérations à travers l’Iran.

La télévision a déclaré que le groupe prévoyait des actions de sabotage et des «opérations terroristes sans précédent» dans plusieurs «zones sensibles» – une référence probable aux installations militaires et de sécurité. Le rapport n’a pas donné de détails.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat d’Israël.

L’ouest de l’Iran, le long des frontières avec la Turquie et l’Irak, a connu des combats occasionnels entre les forces iraniennes et les séparatistes kurdes, ainsi que des militants liés au groupe extrémiste État islamique.

Le mois dernier, l’agence de presse publique IRNA a cité le procureur de la province du Sistan et du Balouchistan, dans le sud-est de l’Iran, alléguant que trois personnes arrêtées en avril là-bas parce qu’elles étaient soupçonnées de travailler avec l’agence de renseignement israélienne Mossad avaient voulu tuer des scientifiques nucléaires iraniens.

En mai, un incident inexpliqué a frappé le complexe militaire de Parchin, une importante base de développement militaire et d’armement à l’est de Téhéran, tuant un ingénieur et blessant un autre employé. Les puissants gardiens de la révolution iraniens ont déclaré plus tard que l’incident était un cas de “sabotage industriel”.

The Associated Press