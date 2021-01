DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – L’Iran a déclaré aux inspecteurs nucléaires internationaux qu’il envisageait d’enrichir jusqu’à 20% d’uranium dans son installation nucléaire souterraine de Fordo, un pas technique loin des niveaux de qualité militaire, car il augmente la pression sur l’Occident sur son accord atomique en lambeaux.

L’agence de presse iranienne IRNA a reconnu le pas après que la nouvelle d’une lettre envoyée à l’Agence internationale de l’énergie atomique ait été divulguée vendredi soir. Le représentant de la Russie auprès de l’AIEA a également reconnu la lettre de l’Iran sur Twitter, bien que l’agence n’ait pas immédiatement répondu à une demande de commentaires tôt samedi.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis dans les derniers jours de l’administration du président Donald Trump, qui a unilatéralement retiré les États-Unis de l’accord nucléaire de Téhéran en 2018. Cela a déclenché une série croissante d’incidents couronnés par une attaque de drone meurtrière aux États-Unis. un général iranien de haut niveau à Bagdad il y a un an, un anniversaire à venir dimanche qui inquiète désormais les responsables américains de possibles représailles de l’Iran.

La décision intervient après que le Parlement a adopté un projet de loi, approuvé plus tard par un chien de garde constitutionnel, visant à accroître l’enrichissement pour faire pression sur l’Europe afin qu’elle allège les sanctions.

Mikhail Ulyanov, représentant permanent de la Russie auprès de l’AIEA basée à Vienne, a écrit sur Twitter que Téhéran prévoyait de reprendre l’enrichissement à 20% après que le Wall Street Journal ait annoncé la nouvelle.

L’IRNA a par la suite rapporté les commentaires d’Oulianov, liant la décision au projet de loi du Parlement visant à relancer un enrichissement plus élevé dans l’installation souterraine de Fordo en Iran.

Depuis l’effondrement de l’accord, l’Iran a repris l’enrichissement à Fordo, près de la ville sainte chiite de Qom, à environ 90 kilomètres (55 miles) au sud-ouest de Téhéran.

Protégé par les montagnes, Fordo est entouré de canons anti-aériens et d’autres fortifications. Il a à peu près la taille d’un terrain de football, assez grand pour accueillir 3000 centrifugeuses, mais suffisamment petit et durci pour amener les responsables américains à soupçonner qu’il avait un but militaire lorsqu’ils ont exposé le site publiquement en 2009.

L’histoire continue

À l’heure actuelle, l’Iran enrichit de l’uranium jusqu’à 4,5%, en violation de la limite de 3,67% de l’accord. Les experts disent que l’Iran a maintenant suffisamment d’uranium faiblement enrichi stocké pour au moins deux armes nucléaires, s’il choisit de les poursuivre. L’Iran maintient depuis longtemps que son programme nucléaire est pacifique.

L’Iran a séparément commencé la construction d’un nouveau site dans son installation nucléaire souterraine de Fordo, selon des photos satellites obtenues par l’Associated Press en décembre.

___

Suivez Jon Gambrell sur Twitter à l’adresse www.twitter.com/jongambrellAP.