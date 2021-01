Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues entre l’Iran et les États-Unis dans les derniers jours de l’administration du président Donald Trump, qui a unilatéralement retiré l’Amérique de l’accord nucléaire de Téhéran en 2018. un général iranien à Bagdad il y a un an, un anniversaire à venir dimanche, les responsables américains s’inquiétant désormais d’éventuelles représailles de l’Iran.

L’IRNA a rapporté plus tard les commentaires d’Oulianov, liant la décision au projet de loi du Parlement visant à relancer un enrichissement plus élevé dans l’installation souterraine de Fordo en Iran.

Fordo est protégé par les montagnes et entouré de canons anti-aériens et d’autres fortifications. Il a à peu près la taille d’un terrain de football, assez grand pour accueillir 3000 centrifugeuses, mais suffisamment petit et durci pour que les responsables américains soupçonnent qu’il avait un but militaire lorsqu’ils ont rendu le site public en 2009.