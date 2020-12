Téhéran a déclaré lundi qu’il se défendrait, avertissant les États-Unis et Israël de ne pas se lancer dans des «aventures» pendant les derniers jours du mandat de l’administration Trump, et alors que les tensions régionales mijotent.

La marine américaine a déclaré il y a une semaine qu’un sous-marin nucléaire était en cours de déploiement dans le golfe, et les médias israéliens ont rapporté plus tard qu’un sous-marin israélien avait traversé le canal de Suez et se dirigeait vers le golfe.

Le rapport sur le déploiement israélien n’a pas été confirmé officiellement, mais Téhéran a rappelé lundi à tous les acteurs de la région qu’il avait fixé des limites pour l’empiètement sur sa sécurité nationale.

«Tout le monde sait ce que le golfe Persique signifie pour l’Iran et quelle politique l’Iran poursuit au sujet de ses intérêts nationaux et de sa sécurité», Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré aux journalistes. « Ils sont conscients des risques de franchir les lignes rouges de l’Iran. »

Téhéran a accusé Israël d’une myriade d’opérations anti-iraniennes, y compris l’assassinat le mois dernier du scientifique nucléaire chevronné Mohsen Fakhrizadeh.

Khatibzadeh a également déclaré que l’Iran avait envoyé «Messages au gouvernement américain et à nos amis de la région [warning] le régime américain actuel de ne pas se lancer dans une nouvelle aventure dans ses derniers jours à la Maison Blanche. Il a ajouté que l’Iran ne cherchait pas à accroître les tensions et a appelé à «Des gens rationnels à Washington» de faire de même jusqu’à ce que le président élu Joe Biden soit investi.

Pendant ce temps, Washington a accusé l’Iran d’être impliqué dans une attaque à la roquette la semaine dernière près de son ambassade à Bagdad, en Irak. Khatibzadeh a dit Téhéran «Rejette et condamne» les allégations du président américain Donald Trump et du secrétaire d’État Mike Pompeo contre l’Iran après l’attaque en Irak.

Au lieu de cela, le porte-parole a accusé l’administration américaine de transformer les pays voisins en «Bases de l’insécurité» contre l’Iran. Le dernier échange de remarques laconiques et d’accusations intervient quelques semaines à peine avant le premier anniversaire du meurtre du haut commandant iranien Qassem Soleimani lors d’une frappe de drone américain en janvier 2020.

