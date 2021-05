Lors d’une cérémonie vendredi, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI), en présence du commandant en chef du général de division Hossein Salami, a dévoilé trois nouveaux équipements de défense développés en Iran.

Parmi eux se trouve un nouveau drone nommé «Gaza», qui serait capable de diverses missions de surveillance, de combat et de reconnaissance d’une durée de vol de 35 heures. Le drone de fabrication locale (véhicule aérien sans pilote) affiche fièrement son nom le long du fuselage.

Le CGRI a dévoilé aujourd’hui un nouveau drone appelé Gaza, qui pourrait transporter 13 bombes sur 2000 km. Le système de défense antimissile 9 Dey et le système radar Quds ont également été dévoilés. #L’Iranpic.twitter.com/I7G8jNAJ2Q – Kian Sharifi (@KianSharifi) 21 mai 2021

Les médias iraniens affirment que le drone peut parcourir plus de 2000 km, transportant 13 bombes, dans des missions de combat, ainsi que 500 kg d’équipement de reconnaissance et de communication. La portée du drone place la ville la plus peuplée d’Israël, Tel Aviv, à portée de fonctionnement.

L’Iran a également montré son nouveau système de missiles sol-air « 9 jours », développé localement, qui serait capable d’intercepter des menaces à courte portée telles que des missiles de croisière, des bombes aériennes et des drones.

Salami était également présent pour le dévoilement du système radar «Quds», qui a été produit pour un déploiement rapide et peut être déplacé rapidement.

L’Iran est fier de ses capacités de défense construites localement et a publiquement déployé de nombreux nouveaux systèmes au cours de l’année écoulée dans un contexte de tensions croissantes avec les États-Unis et leurs alliés. En février, l’Iran a dévoilé 340 nouveaux vedettes rapides tirant des missiles peu de temps après le lancement du navire de base avancée, le «Makran», un pétrolier converti de 228 mètres.

