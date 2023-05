L’Iran dévoile la dernière version d’un missile balistique dans un contexte de tensions croissantes sur le programme nucléaire

Téhéran, Iran (AP) – L’Iran a dévoilé jeudi ce qu’il a surnommé la dernière itération de son missile balistique à combustible liquide Khorramshahr au milieu de tensions plus larges avec l’Occident au sujet de son programme nucléaire.

Les autorités ont montré le Khorramshahr-4 aux journalistes lors d’un événement à Téhéran, avec le missile sur un lanceur monté sur camion. Le ministre de la Défense, le général Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré que le missile pourrait être préparé pour un lancement dans un court laps de temps.

Les responsables iraniens ont décrit le missile comme ayant une portée de 2 000 kilomètres (1 240 milles) avec une ogive de 1 500 kilogrammes (3 300 livres). Ils ont également publié des séquences vidéo non datées montrant prétendument un lancement réussi du missile.

Le Khorramshahr-4 porte le nom d’une ville iranienne qui a été le théâtre de violents combats pendant la guerre Iran-Irak dans les années 1980. Le missile est également appelé Kheibar, du nom d’une forteresse juive conquise par les musulmans au 7ème siècle – dans ce qui est aujourd’hui l’Arabie saoudite.

Les tensions régionales ont probablement joué un rôle dans l’affichage des missiles iraniens jeudi. Un exemple miniature du Dôme doré du Rocher de Jérusalem sur l’enceinte de la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint de l’islam et du judaïsme que les Juifs appellent le Mont du Temple, se tenait à côté du lanceur mobile.

L’Iran considère Israël comme son ennemi juré et arme des groupes militants anti-israéliens dans les territoires palestiniens et les pays voisins. Les tensions entre les deux nations sont élevées, d’autant plus que l’Iran enrichit l’uranium plus près que jamais des niveaux de qualité militaire. Le Khorramshahr pourrait atteindre Israël.

On ne sait cependant pas pourquoi le missile a été appelé Khorramshahr-4 car seules deux autres variantes du missile sont connues du public. Il est calqué sur le missile balistique nord-coréen Musudan.

