L’Iran dévoile la dernière version d’un missile balistique dans un contexte de tensions croissantes sur le programme nucléaire

L’Iran a lancé le dernier modèle de son tristement célèbre missile balistique à carburant liquide Khorramshahr.

La République islamique a annoncé la nouvelle technologie militaire mardi lors d’une conférence de presse à Téhéran.

« L’une des principales caractéristiques de ce missile est sa capacité à échapper à la détection radar et à pénétrer les systèmes de défense aérienne ennemis, grâce à sa faible signature radar », a déclaré à la presse le ministre de la Défense, le général Mohammad Reza Ashtiani.

Il a ajouté: « Ce missile a la capacité d’utiliser diverses ogives pour différentes missions. »

Les responsables militaires iraniens affirment que le missile, le Khorramshahr-4, peut frapper dans un rayon de 1 240 miles avec une ogive de 3 300 livres.

« Les modifications apportées par l’Iran au Khorramshahr sont la preuve que l’IRGC peut marcher et mâcher de la gomme en même temps. Ils peuvent affiner les systèmes de frappe de précision à plus courte portée ainsi que ceux à capacité nucléaire à plus longue portée », a déclaré Behnam Ben Taleblu, chercheur principal. et expert iranien à la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré à Fox News Digital.

La portée et la charge utile du missile sont remarquables pour dépasser de loin les technologies de missiles iraniennes précédentes.

« Le Khorramshahr n’est pas simplement une autre plate-forme à capacité nucléaire dans l’arsenal de missiles balistiques en plein essor de l’Iran, c’est une arme à seuil qui peut faire sortir l’Iran de la limite de portée de 2 000 km », a déclaré Taleblu à Fox News Digital.

Taleblu a déclaré que le Khorramshahr-4 pourrait servir de réponse pratique de l’Iran aux démonstrations de domination militaire du gouvernement américain.

« Comme [President Biden] essaie de signaler par l’augmentation des patrouilles, des exercices et des survols que les États-Unis conservent une force de dissuasion militaire crédible contre l’Iran, les lancements d’armes comme le Khorramshahr modifié sont la façon dont le CGRI signale en retour », a-t-il conclu.