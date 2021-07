L’Iran dévoile des restrictions strictes de Covid et le verrouillage de Téhéran, alors que les responsables mettent en garde contre la CINQUIÈME vague

Annonçant les mesures mardi, le groupe de travail national iranien sur les virus a déclaré que les banques, les entreprises et les bureaux du gouvernement à Téhéran et dans la province voisine d’Alborz fermeraient pour les six prochains jours.

Des entreprises non essentielles telles que des centres commerciaux et des cinémas ont également été fermées et les rues sont devenues en grande partie vides car la circulation est limitée pendant le verrouillage local.

C’est la première fois que l’Iran prend une telle mesure, reflétant l’inquiétude des autorités sanitaires qui ont averti que le pays faisait face à une cinquième vague d’infections en raison de la propagation de la variante Delta. Jusqu’à présent, le pays a résisté à un verrouillage à l’échelle nationale, se concentrant plutôt sur des mesures régionales.

Cette décision intervient pendant les vacances de l’Aïd al-Adha, la police de la circulation bloquant les routes pour restreindre les déplacements vers les destinations de vacances populaires à travers le pays. Les médias locaux avaient signalé un trafic intense lundi, avant l’entrée en vigueur des restrictions, alors que les gens tentaient de s’échapper de la zone de verrouillage.

Plus tôt en juillet, le président iranien Hassan Rouhani a averti les citoyens que le pays était confronté à une cinquième vague d’infections, exhortant les gens à éviter les grandes foules et les déplacements inutiles tout en suivant les protocoles sanitaires pour empêcher la propagation du virus.

L’Iran est le pays du Moyen-Orient le plus durement touché depuis le début de la pandémie, enregistrant 3,5 millions de cas et 87 374 décès dus au coronavirus, selon les données fournies à l’Organisation mondiale de la santé.

