L’Iran dévoile des drones avancés — RT World News

Les nouveaux véhicules aériens sans pilote auraient un rayon opérationnel de 2 000 kilomètres (environ 1 250 milles)

L’industrie iranienne de la défense a dévoilé le dernier drone de pointe produit localement, le Mojaher-10, ont rapporté mardi les médias nationaux. Le véhicule aérien sans pilote (UAV) a été présenté lors d’une cérémonie à Téhéran en présence du président iranien Ebrahim Raisi.

Selon les médias iraniens, Mohajer-10 peut rester en l’air pendant 24 heures et voler à une altitude de sept kilomètres, soit un peu plus de quatre milles. Le drone a un poids opérationnel de 300 kilogrammes (un peu plus de 660 livres) – trois fois plus que le précédent drone iranien de conception similaire – Mohajer-6. Le nouveau drone a un rayon opérationnel de 2 000 kilomètres, selon les rapports.

Une vidéo publiée par les médias d’État iraniens montre un drone qui ressemble un peu aux drones américains MQ-9 Reaper. Les images montrent l’avion qui a réussi à décoller et à atterrir sur une piste. Il présente également plusieurs types de missiles et d’équipements qu’il peut transporter. Selon la vidéo, jusqu’à trois missiles peuvent être placés sous chacune de ses ailes.















Le drone est équipé de systèmes de guerre électronique et de renseignement et peut voler à la vitesse de 210 kilomètres à l’heure (130 mph), ont indiqué les médias iraniens.

Le ministère iranien de la Défense a déclaré qu’il poursuivait le développement de ce qu’il a appelé la cinquième génération de drones stratégiques sous son « saut de drone » programme. Le projet impliquerait également de développer le logiciel et l’intelligence artificielle appropriés pour les drones.

L’annonce intervient dans un contexte de tensions accrues entre Téhéran et Washington, notamment dans le détroit d’Ormuz. Début août, l’Iran a équipé ses patrouilles navales dans la zone de drones et de missiles à plus longue portée.















Cette décision est intervenue au milieu de rapports selon lesquels l’armée américaine envisageait de placer des troupes armées lors de voyages commerciaux traversant le détroit. Le mois dernier, le Pentagone a annoncé le déploiement d’avions de chasse et de ressources navales supplémentaires dans le golfe Persique en réponse à ce qu’il a appelé « événements alarmants » dans la région, y compris la saisie de navires commerciaux par l’armée iranienne.

Mardi, le ministre iranien de la Défense, le général de brigade Mohammad Reza Ashtiani, a déclaré que les ingénieurs du pays avaient également réussi à réduire l’erreur d’impact des missiles balistiques iraniens à moins de 35 mètres et à augmenter leur portée à 2 000 kilomètres.

Les tensions américano-iraniennes ont augmenté depuis que Washington s’est retiré de l’accord sur le nucléaire iranien en 2018. Les efforts pour relancer l’accord, connu officiellement sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), ont échoué, malgré le changement de direction américain lorsque Joe Biden a succédé. Donald Trump comme président en janvier 2021.