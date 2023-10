L’Iran détient illégalement des militants des droits humains, dont le nouveau prix Nobel de la paix

NATIONS UNIES (AP) — L’Iran réprime les manifestants et arrête illégalement des militants des droits humains, notamment Narges Mohammadi, nouveau lauréat du prix Nobel de la paix, et procédé à un nombre « alarmant » d’exécutions, a déclaré l’enquêteur indépendant de l’ONU sur les droits de l’homme en République islamique dans un rapport diffusé vendredi.

Le vaste rapport de Javaid Rehman, couvrant la période d’octobre 2022 à juillet, a été rédigé avant l’annonce vendredi matin de l’attribution du prix Nobel de la paix à Mohammadi, une militante de longue date pour les droits des femmes, même depuis sa cellule actuelle dans le tristement célèbre quartier de Téhéran. Prison d’Evin.

Rehman, professeur de droit international des droits de l’homme d’origine pakistanaise à l’Université Brunel de Londres, a distingué Mohammadi parmi les avocats et les défenseurs des droits de l’homme emprisonnés pour leur travail dans le rapport à l’Assemblée générale.

Il s’est montré très critique à l’égard de « l’usage excessif et meurtrier de la force » déclenché par les autorités iraniennes en réaction à manifestations à l’échelle nationale suivant le Décès de Mahsa Amini en 2022un membre de la minorité kurde de 22 ans qui a été arrêté pour avoir porté un « hijab inapproprié » ou un foulard.

Fin juillet, a déclaré Rehman, au moins 537 personnes, dont 68 enfants et 48 femmes, étaient mortes pour avoir manifesté et des centaines d’autres avaient été blessées « tandis que des milliers auraient été arrêtées, détenues ou incarcérées ».

Rehman a exprimé sa déception face au fait que l’Iran n’ait pas mené une enquête indépendante et transparente sur la mort d’Amini ou sur le recours illégal à la force contre des manifestants.

Il a recommandé que le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que le gouvernement, le système judiciaire et le parlement du pays « accepter l’entière responsabilité » de la mort d’Amini et prendre des mesures correctives immédiates.

L’enquêteur, nommé par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU basé à Genève, a également recommandé que Khamenei et les autorités iraniennes mènent des enquêtes rapides et indépendantes sur les meurtres de manifestants et « mettent immédiatement fin à toutes les formes de violence, y compris la violence sexuelle et le harcèlement des filles et des femmes manifestantes ». .»

Au lendemain des manifestations, a déclaré Rehman, les forces de sécurité iraniennes ont arrêté au moins 576 militants des droits civiques, dont des enseignants et des défenseurs des syndicats et des groupes minoritaires.

« Les arrestations et les attaques semblent avoir pour but de punir et de faire taire les défenseurs des droits humains et les militants des droits civiques, en particulier ceux qui défendent les droits des femmes et ceux qui réclament des comptes pour la mort de Mme Amini », a-t-il déclaré, ajoutant que les avocats des droits humains continuent également d’être emprisonnés en raison de leur travail.

« La défenseuse des droits humains Narges Mohammadi reste en prison et purge une peine de 16 ans de prison », a déclaré Rehman, en la désignant nommément.

Il a ajouté que « d’innombrables rapports » qu’il a reçus « établissent que les droits à la liberté d’opinion et d’expression et de participation sont gravement menacés » en Iran.

Son rapport cite également des « informations importantes » faisant état d’arrestations et de menaces contre des journalistes en raison de leurs reportages indépendants, notamment sur les manifestations.

Fin juillet, a déclaré Rehman, 21 journalistes étaient toujours emprisonnés, dont Niloofar Hamedi et Elaheh Mohammadi, qui ont rapporté la mort d’Amini et sont accusés de « collaboration avec le gouvernement américain hostile », de « collusion contre la sécurité nationale » et de participation à des activités de propagande. contre les autorités.

« Ces accusations entraînent des peines sévères, voire la peine de mort. » il a dit.

Rehman a également cité « des rapports alarmants faisant état d’empoisonnements présumés dans les écoles de filles à travers le pays ». Il s’est dit préoccupé par le moment choisi pour ces incidents, qui ont commencé quelques semaines seulement après les manifestations à l’échelle nationale.

Depuis que le premier cas a été signalé dans la province de Qom le 30 novembre dernier, a-t-il déclaré, 78 attaques ciblées par poison ont été signalées dans plus de 100 écoles de filles à travers l’Iran. Plus de 13 000 étudiants, pour la plupart des filles, auraient reçu des soins médicaux, a-t-il indiqué. Les symptômes comprenaient de la toux, des difficultés respiratoires, des palpitations cardiaques, des maux de tête, des nausées, des vomissements et un engourdissement des bras et des jambes.

De nombreux parents auraient retiré leurs filles de l’école par crainte de ces attaques, a expliqué Rehman.

Il a exprimé sa vive inquiétude quant au fait que les autorités ont soumis les écolières, leurs parents, enseignants, journalistes et autres au harcèlement et à la violence – et ont intimidé et arrêté ceux qui réclamaient des comptes et accusaient les autorités iraniennes de complicité ou de manquement à mettre fin aux empoisonnements.

Rehman a signalé une « augmentation alarmante du nombre d’exécutions » en 2022 – au moins 582, dont 256 pour des infractions liées à la drogue. Au 31 juillet, a-t-il ajouté, 419 personnes auraient été exécutées cette année, dont au moins 239 pour des infractions liées à la drogue.

Depuis le début des manifestations à l’échelle nationale, au moins sept personnes ont été exécutées pour leur implication, a déclaré Rehman. Le gouvernement a affirmé que six des accusés avaient avoué avoir attaqué et tué des Basij, des volontaires paramilitaires farouchement fidèles à la République islamique, ou des policiers, a-t-il déclaré.

Rehman s’est dit « extrêmement préoccupé par les informations faisant état d’aveux extorqués sous la torture et de la peine de mort appliquée à l’issue de procédures judiciaires qui ont considérablement violé le droit à un procès équitable ». Il a déclaré qu’il considérait les exécutions des sept manifestants comme une violation du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.