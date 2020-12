L’Iran a créé une « liste de succès » en ligne des responsables du gouvernement américain qui ont aidé à conduire et à certifier l’élection présidentielle américaine de 2020, ont annoncé mercredi des responsables fédéraux.

Intitulée «Ennemis du peuple», la liste a été conçue comme un appel aux armes pour les partisans du président Donald Trump de se venger de plus d’une douzaine de fonctionnaires fédéraux et d’État, ainsi que des employés du fabricant de matériel de vote Dominion Voting Systems.

Le FBI et l’Agence américaine de cybersécurité « possèdent des informations hautement crédibles indiquant que les cyberacteurs iraniens étaient presque certainement responsables » du site, qui a depuis été retiré de son URL initiale, ont écrit les agences dans un communiqué. Les agences n’ont pas précisé comment elles pouvaient procéder à cette attribution.

La liste comprenait des photos et des prétendues adresses de domicile et des coordonnées de personnes que certains partisans de Trump ont liées à des théories du complot sans fondement expliquant pourquoi il a perdu les élections: le directeur du FBI, Christopher Wray; l’ancien directeur de l’Agence fédérale de cybersécurité et de sécurité des infrastructures, Christopher Krebs; et les gouvernements. Brian Kemp de Géorgie et Gretchen Whitmer du Michigan.

La mission iranienne des Nations Unies n’a pas répondu à une demande de commentaires.

La nouvelle selon laquelle le FBI avait conclu que l’Iran était responsable a été rapportée pour la première fois mardi par le Washington Post.

«La création post-électorale du site Web Enemies of the People démontre l’intention iranienne permanente de créer des divisions et de la méfiance aux États-Unis et de saper la confiance du public dans le processus électoral américain», ont déclaré les agences.

Le rapport est la deuxième fois en deux mois que des responsables fédéraux disent que l’Iran a imité des menaces de violence de droite pour attiser la peur autour des élections. Ils ont précédemment déclaré que l’Iran avait conçu une campagne d’e-mails intimidants envoyés aux démocrates enregistrés en Floride qui prétendaient provenir des Proud Boys, un groupe autoritaire pro-Trump.

La Russie, qui a lancé un effort d’ingérence électorale à plusieurs volets pour l’élection de 2016, n’a pas encore été accusée d’un effort similaire et substantiel en 2020. Joe Slowik, chercheur au sein de la société de cybersécurité DomainTools, qui avait analysé la liste des résultats lors de sa première publication, a noté à l’époque qu’il était enregistré sur un site russe et avec une adresse e-mail russe, mais a déclaré dans un message texte que cela aurait été un effort de la part de l’Iran pour jeter le doute sur sa responsabilité.

L’histoire continue

Une autre entité essayant de « ressembler » à une opération russe « , a déclaré Slowik.

Krebs, que Trump a limogé peu après les élections pour avoir dirigé un effort visant à démystifier les théories du complot, a poursuivi la campagne Trump pour diffamation et a déclaré avoir reçu des menaces de mort contre sa famille.

Whitmer, selon les procureurs, était la cible de violences politiques planifiées de la part d’acteurs domestiques. En octobre, les autorités ont arrêté 13 membres de deux groupes analogues à des milices, accusés d’avoir comploté pour kidnapper et peut-être tuer le gouverneur.

Un porte-parole de Whitmer, Tiffany Brown, a déclaré dans un courrier électronique que le gouverneur était reconnaissant envers les forces de l’ordre.

« Cette nouvelle est profondément troublante et montre en outre pourquoi une rhétorique aussi intense et haineuse doit cesser », a déclaré Brown. « Le gouverneur a exhorté à plusieurs reprises ceux qui ont une plate-forme à se prononcer contre cela et à aider à réduire la chaleur. »

Barb Byrum, le greffier du comté d’Ingham, au Michigan, a déclaré que l’impact de la liste des cibles iraniennes était pâle par rapport aux propres commentaires soutenus de Trump contre les responsables électoraux depuis sa défaite.

« Beaucoup de mes collègues dévoués dans l’administration électorale ont reçu des menaces de mort et d’autres messages inquiétants, ainsi que des visites à leur domicile », a déclaré Byrum lors d’un entretien téléphonique.

« Le président des États-Unis encourage ce type de terreur intérieure contre nos administrateurs électoraux depuis plus d’un an », a-t-elle déclaré, « des personnes qui ont consacré leur vie à faire en sorte que tous les électeurs qualifiés inscrits aient la possibilité d’exercer leur droit. voter. »