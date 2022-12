L’Iran déroute son vol et ordonne le départ de la famille de la légende du football Ali Daei

La légende iranienne du football Ali Daei, qui a soutenu les manifestations après la mort de Mahsa Amini, a déclaré lundi qu’un avion de Téhéran à Dubaï avait été dérouté et que sa famille avait reçu l’ordre de partir.

Les protestations se sont emparées de l’Iran depuis la mort le 16 septembre de l’irano-kurde Amini, 22 ans, après son arrestation à Téhéran pour une prétendue violation du code vestimentaire strict du pays pour les femmes. Téhéran qualifie généralement les manifestations d'”émeutes”.

Daei, 53 ans, ancien attaquant de la Bundesliga allemande dont les 109 buts au niveau international ont longtemps été inégalés jusqu’à ce que Cristiano Ronaldo le dépasse, est l’un des footballeurs les plus célèbres d’Iran.

Daei a déclaré que sa femme et sa fille avaient volé sur un vol Mahan Air, décollant de l’aéroport Imam Khomeini de la capitale Téhéran, à destination de Dubaï aux Émirats arabes unis, a rapporté l’agence de presse ISNA.

Mais l’avion a été dérouté et a atterri sur l’île iranienne de Kish dans le Golfe, où sa famille a été expulsée, a indiqué l’agence de presse officielle IRNA.

Citant la justice, IRNA a déclaré que “l’épouse de Daei s’était engagée à informer les institutions compétentes de sa décision avant de quitter le pays”, suite à leur “association avec les groupes contre la révolution islamique et les émeutiers et appelant à la grève”.

Le rapport de l’IRNA a ajouté que “le vol a atterri à l’aéroport de Kish et la femme et la fille d’Ali Daei sont descendues de l’avion”.

‘Enlevé’

L’ancien joueur du Bayern Munich, qui a disputé la victoire 2-1 de l’Iran en Coupe du monde contre les États-Unis en 1998, a déclaré avoir été la cible de menaces après avoir soutenu les manifestations déclenchées par la mort d’Amini.

“Ma fille et ma femme ont été retirées du vol, mais elles n’ont pas été arrêtées”, a déclaré Daei, a rapporté l’ISNA.

« S’ils avaient été interdits (de partir), le système de police des passeports aurait dû le montrer : personne ne m’a donné de réponse à ce sujet. Je ne sais vraiment pas quelle est la raison de ces choses”.

Daei a déclaré qu’il essayait d’organiser le retour de sa famille à Téhéran.

« Voulaient-ils arrêter un terroriste ? Ma femme et ma fille allaient à Dubaï pour un aller-retour de quelques jours”, a-t-il ajouté.

Le 27 septembre, Daei a utilisé les réseaux sociaux pour appeler le gouvernement à “résoudre les problèmes du peuple iranien plutôt que de recourir à la répression, à la violence et aux arrestations”.

En octobre, Daei a déclaré à l’AFP que son passeport avait été confisqué par la police à son retour de l’étranger, avant de lui être restitué quelques jours plus tard.

Il a déclaré qu’il n’était pas allé à la Coupe du monde au Qatar en raison de la répression des autorités iraniennes contre les manifestations.

Plus tôt en décembre, sa bijouterie et son restaurant dans le nord à la mode de Téhéran ont été scellés, les médias locaux rapportant qu’ils avaient été fermés pour “coopération avec des groupes anti-révolutionnaires dans le cyberespace afin de perturber la paix et les affaires du marché”.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)