L’Iran déploie les Gardiens de la révolution à l’approche de l’anniversaire de la mort de Mahsa Amini

Alors que l’Iran approchait du premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, 22 ans, en garde à vue, des membres volontaires des Gardiens de la révolution paramilitaires iraniens ont été vus patrouillant dans les rues de l’ouest de l’Iran.

La mort d’Amini le 16 septembre, survenue après son arrestation par la police des mœurs iranienne pour avoir prétendument violé la loi sur le port obligatoire du foulard, a déclenché d’importantes manifestations contestant le régime théocratique du pays.

Les dirigeants théocratiques iraniens se sont efforcés de minimiser l’importance de cet anniversaire et de réprimer toute agitation potentielle.

À Téhéran, la capitale iranienne, et dans d’autres villes, le public a remarqué une présence accrue de la police et des forces de sécurité qui n’a pas été rapportée par les médias officiels et semi-officiels du pays.

Les manifestations contre la mort d’Amini le 16 septembre, suite à son arrestation par la police des mœurs du pays pour avoir prétendument violé la loi sur le port obligatoire du foulard, ont représenté l’un des plus grands défis lancés à la théocratie iranienne depuis la révolution islamique de 1979. La répression exercée par les forces de sécurité qui a suivi a fait plus de 500 morts et plus de 22 000 personnes arrêtées.

La théocratie iranienne s’efforce à la fois d’ignorer l’anniversaire de samedi et d’atténuer toute possibilité de nouveaux troubles.

Une vidéo partagée par Hengaw, un groupe de défense des droits kurdes, montre vendredi ce que le groupe décrit comme des membres volontaires des Gardiens de la révolution, connus sous le nom de Basij, dans la ville de Sanandaj. Associated Press n’a pas pu vérifier immédiatement les vidéos, même si elles ressemblaient à la région plus large autour de la province iranienne du Kurdistan, la même zone où Amini a été enterré.

Le gouvernement iranien, y compris le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, a accusé l’Occident d’avoir fomenté les troubles, sans fournir de preuves pour étayer cette allégation. Cependant, les manifestations ont alimenté la souffrance économique généralisée à laquelle les 80 millions d’Iraniens sont confrontés depuis l’effondrement de l’accord sur le nucléaire iranien avec les puissances mondiales après que le président de l’époque, Donald Trump, a retiré unilatéralement l’Amérique de l’accord en 2018.

La pression internationale reste forte sur l’Iran, même si l’administration tente de désamorcer les tensions avec les autres pays de la région et avec l’Occident après des années de confrontation.

Depuis la Maison Blanche, le président Joe Biden a publié vendredi une longue déclaration reconnaissant l’anniversaire de la mort d’Amini, tandis que les États-Unis ont également émis de nouvelles sanctions contre des responsables et entités iraniens.

« Jill et moi nous joignons aux gens du monde entier pour nous souvenir d’elle – et de tous les courageux citoyens iraniens qui ont été tués, blessés ou emprisonnés par le régime iranien pour avoir exigé pacifiquement la démocratie et leur dignité humaine fondamentale », a déclaré Biden. « Les Iraniens détermineront seuls le sort de leur pays, mais les États-Unis restent déterminés à se tenir à leurs côtés, notamment en leur fournissant des outils pour soutenir leur capacité à défendre leur propre avenir. »

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a également souligné cet anniversaire en annonçant de nouvelles sanctions visant le ministre iranien de la Culture et de l’Orientation islamique, ainsi que le maire de Téhéran et un porte-parole de la police.

« Un an après la mort tragique de Mahsa Amini aux mains de la police iranienne de la moralité, je salue le courage des femmes iraniennes alors qu’elles continuent de se battre pour les libertés fondamentales », a déclaré Cleverly dans un communiqué. « Les sanctions imposées aujourd’hui aux responsables des lois oppressives iraniennes envoient un message clair selon lequel le Royaume-Uni et ses partenaires continueront à se tenir aux côtés des femmes iraniennes et à dénoncer la répression qu’il inflige à son propre peuple. »