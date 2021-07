L’Iran dépasse les 30 000 cas quotidiens de coronavirus alors qu’un nombre record de nouvelles infections a été signalé lors du verrouillage de Téhéran

Le ministère iranien de la Santé a publié lundi son rapport quotidien sur le coronavirus, avec 31 814 infections enregistrées en moins de 24 heures. Ce chiffre est le plus élevé enregistré en République islamique à ce jour.

Le 20 juillet, l’Iran a signalé 27 444 infections, le niveau le plus élevé que le pays ait connu depuis la mi-avril.

Le gouvernement a annoncé mardi dernier le déploiement des bordures Covid-19 à Téhéran et dans la province voisine d’Alborz. Les bureaux du gouvernement, ainsi que les entreprises non essentielles, telles que le commerce de détail et les cinémas, ont été contraints de fermer dans le cadre d’un verrouillage d’une semaine. L’Iran a cependant hésité à imposer des blocages à l’échelle nationale, optant plutôt pour des restrictions localisées.

Le président Hassan Rouhani a averti plus tôt en juillet que l’Iran connaîtrait sa cinquième vague d’infections à coronavirus, alors que la variante Delta hautement contagieuse se propageait rapidement dans tout le pays.

La bataille de l’Iran contre le coronavirus est exacerbée par la lenteur du déploiement de la vaccination dans le pays, avec moins de 3% de ses 83 millions d’habitants entièrement vaccinés, selon l’Université Johns Hopkins. Le gouvernement a précédemment blâmé les sanctions américaines pour avoir retardé la campagne de vaccination, claquant les restrictions économiques imposées qui bloquaient prétendument l’achat de doses comme « terrorisme médical ».

Depuis le début de la pandémie, l’Iran a enregistré plus de 89 000 décès et environ 3,7 millions de cas.

