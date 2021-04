Sans contester leur authenticité, un porte-parole a déclaré que les commentaires du ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif sur une bande sonore divulguée dimanche avaient été sortis de leur contexte, ajoutant qu’ils avaient été faits au cours d’une conversation classifiée qui était « illégalement»Publié.

Précisant lors d’une conférence de presse lundi que certains segments du dialogue ne pouvaient être considérés comme reflétant la position officielle de la République islamique, Saeed Khatibzadeh a souligné que «ce que Zarif a dit doit être vu comme un tout et non pas. »

L’enregistrement divulgué « n’était en aucun cas un entretien depuis le début, ni censé être un entretien … il faisait partie d’un dialogue routinier et confidentiel qui a lieu au sein de l’administration», A ajouté Khatibzadeh.

L’enregistrement d’une conversation de trois heures en mars entre Zarif et un journaliste du nom de Saeed Leylaz, qui est apparemment proche de l’administration du président Hassan Rohani, n’était pas destiné à être publié – comme le ministre des Affaires étrangères aurait répété à plusieurs reprises au cours de la discussion.

« Le ministère des Affaires étrangères n’a joué aucun rôle dans la sélection de l’équipe d’entretien et des opérateurs et dans la conservation des dossiers. Nous ne savons pas qui a fait cela et pourquoi», A déclaré Khatibzadeh.

Malgré son caractère confidentiel, une copie a été divulguée à la chaîne d’information persane basée à Londres, Iran International TV, qui l’a rapporté pour la première fois dimanche.

Selon ce rapport, Zarif a déclaré qu’il avait été contraint de «sacrifier la diplomatie pour les opérations du CGRI», Se référant à l’influent Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran, en raison de«interventions»Par le général Qassem Suleimani, ancien commandant de la force d’élite Qods du Corps, qui a été tué par une frappe aérienne américaine à Bagdad en janvier 2020.

Selon le rapport d’Iran International, Zarif a déclaré que son ministère était en faveur d’un « Stratégie de la guerre froide», Mais a souvent été rejetée en raison de l’influence de Suleimani. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que son propre rôle dans la formulation de la politique étrangère de Téhéran était «néant», Alors que le président Rohani ignorait l’étendue de la portée de Suleimani dans la diplomatie, indique le rapport.

Le rapport indique également que la conversation a revisité un certain nombre d’épisodes récents importants, tels que les opérations militaires de l’Iran en Syrie, la destruction du vol 752 d’Ukraine International Airlines et l’accord nucléaire de 2015 abandonné depuis, où Zarif aurait déclaré que lui et Suleimani avaient été à chances.

Le rapport cite également Zarif disant que le peuple iranien préférait un champion militaire à un diplomate, estimant que c’était la cause d’une baisse de 30 points de pourcentage de sa cote de popularité de 90% à 60%, tandis que les évaluations de Suleimani ont grimpé de 70%. à 90% sur des périodes indéterminées.

La chaîne a également apparemment partagé l’enregistrement avec le New York Times, qui a rapporté qu’il faisait partie d’un « projet d’histoire orale”Pour documenter le travail de l’administration Rohani. Le journal se demandait également quel effet cela aurait sur la position de Zarif et sur les discussions en cours sur un nouvel accord nucléaire.

Mais Khatibzadeh a minimisé lundi tout impact sur ces pourparlers, notant que «résultat officiel»Serait annoncé par le ministère des Affaires étrangères, le ministre des Affaires étrangères lui-même ou le président.

Le porte-parole avait précédemment mis en doute le motif de la fuite, l’appelant «politique contraire à l’éthique. »

Il avait également déclaré que les sections divulguées de la bande ne reflétaient pas toute la portée des commentaires du ministre sur son respect et son admiration pour Suleimani.

Selon le rapport du NYT, les détracteurs de Zarif appelaient à sa démission avec l’ancien vice-président Mohammad Ali Abtahi, prétendument notant que la fuite était «équivaut à ce qu’Israël vole les documents nucléaires”D’Iran.

