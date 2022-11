L’Iran dénonce les propos “honteux” de Macron après avoir rencontré des dissidents

Le président français Emmanuel Macron a rencontré des dissidents iraniens.

L’Iran a été secoué par des manifestations après la mort de Mahsa Amini.

Parmi les dissidents figuraient Masih Alinejad et Ladan Boroumand.

L’Iran a critiqué dimanche une récente rencontre entre le président français et les opposants à la République islamique, qualifiant les propos d’Emmanuel Macron après la rencontre de “regrettables et honteux”.

Macron a rencontré vendredi quatre éminents dissidents iraniens, toutes des femmes, alors que les manifestations secouent l’Iran depuis des semaines après la mort en septembre de Mahsa Amini.

La jeune femme de 22 ans avait été arrêtée par la police des mœurs pour une violation présumée des règles vestimentaires strictes du pays pour les femmes.

Cette rencontre constituait “une violation flagrante des responsabilités internationales de la France dans la lutte contre le terrorisme et la violence”, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani.

Il ajouta:

Nous considérons que la France favorise ces sinistres phénomènes.

La militante basée aux États-Unis Masih Alinejad, qui mène depuis des années une campagne encourageant les femmes iraniennes à retirer leur foulard obligatoire, et Ladan Boroumand, co-fondateur du groupe de défense des droits Abdorrahman Boroumand Center basé à Washington, figuraient parmi les participants à la réunion.

Faisant allusion à Alinejad, Kanani a déclaré qu’il était “surprenant que le président d’un pays qui représente la liberté se dégrade en la rencontrant”, l’accusant d’avoir “essayé de répandre la haine et de commettre des actes violents et terroristes en Iran et contre l’étranger iranien”. missions diplomatiques ».

“Les déclarations de soutien de Macron à cette soi-disant révolution menée par ces gens” étaient “regrettables et honteuses”, a déclaré Kanani.

Macron a exprimé vendredi après avoir rencontré les femmes son “respect et son admiration dans le cadre de la révolution qu’elles mènent”.