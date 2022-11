L’Iran dénonce le “silence” du monde face aux attaques “terroristes”

Les “promoteurs du chaos” étrangers sont restés “délibérément” muets face aux troubles violents dans le pays, a déclaré Téhéran

Le ministère iranien des Affaires étrangères a fustigé samedi la communauté internationale, l’accusant de rester “délibérément” silencieux sur la violence en cours dans le pays. Plus tôt cette semaine, Téhéran a signalé une vague d’attaques au cours de laquelle des civils et des forces de sécurité ont été ciblés par des assaillants inconnus dans plusieurs endroits.

« Il est du devoir de la communauté internationale et des assemblées internationales de condamner les récents actes terroristes en Iran et non de fournir un refuge sûr aux extrémistes », a annoncé le ministère dans un communiqué.

Étranger “promoteurs du chaos” n’ont pas réagi intentionnellement aux émeutes en Iran, a souligné le ministère des Affaires étrangères. Téhéran se réserve le droit de « porter plainte » contre les auteurs et “les gouvernements qui les soutiennent”, la déclaration lue.

“La grande nation iranienne et la communauté internationale ont été témoins des meurtres de civils innocents ainsi que des forces de sécurité à Izeh, Ispahan et Mashhad ces derniers jours”, a noté le ministère, ajoutant que les agressions ont fait des morts et des blessés parmi « quelques Iraniens, dont des femmes et des enfants ».

Plus tôt, Téhéran a accusé les États-Unis et le Royaume-Uni d’être directement impliqués dans les dernières émeutes sous prétexte de protester contre la mort de Mahsa Amini, la femme kurde de 22 ans décédée en garde à vue après avoir été arrêtée pour avoir porté son hijab de manière inappropriée. Les autorités insistent sur le fait que sa mort a été causée par une condition préexistante.

Récemment, des manifestants ont affronté à plusieurs reprises les forces de l’ordre iraniennes. Cette semaine, des attaques contre des civils et des forces de sécurité ont eu lieu dans un certain nombre de régions du pays.