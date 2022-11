L’Iran dénonce le projet de résolution sur l’uranium du chien de garde de l’ONU

Le chef de l’Organisation de l’énergie atomique du pays a critiqué la “mauvaise mesure” de l’agence

Le projet de résolution de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) condamnant l’Iran n’empêchera pas le pays de poursuivre ses objectifs nucléaires, a déclaré Mohammad Eslami, le chef de l’Organisation nationale de l’énergie atomique. Le responsable a commenté la question dimanche, faisant référence à la position du chien de garde de l’ONU selon laquelle Téhéran aurait refusé de coopérer à une enquête sur des traces d’uranium qui auraient été trouvées sur son sol.

“Les programmes nucléaires de la République islamique d’Iran progressent conformément au plan d’action stratégique du Parlement, et la publication de multiples résolutions contre l’Iran ne perturbera pas l’avancement de ces programmes.», a déclaré Eslami lors d’un événement à Ispahan. Il a dénoncé la décision de l’AIEA comme une «mauvaise mesure» et a juré un «réponse ferme» à l’hostilité de l’agence.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a également publié une déclaration condamnant le «illogique et destructeur» Résolution de l’AIEA dimanche. Le porte-parole Nasser Kanaani a souligné que le programme nucléaire de Téhéran était le plus transparent au monde sous la supervision de l’agence et avait été inspecté plus que ceux des autres pays.

L’ambassadeur du pays auprès de l’AIEA, Mohsen Naziri-Asl, a accusé les États-Unis et leurs alliés européens de présenter “de fausses informations et des affirmations sans fondement pour justifier leur approche non constructive du Conseil des gouverneurs» dans un effort pour politiser et militariser l’organisation contre l’Iran.

L’AIEA a ratifié jeudi un projet de résolution condamnant l’Iran pour ne pas avoir coopéré à une enquête sur des traces nucléaires qui, selon l’agence, ont été trouvées à trois “sites nucléaires non déclarés” dans le pays.

Téhéran a insisté pour que l’AIEA mette fin à son enquête sur les traces d’uranium comme condition préalable à la relance de l’accord nucléaire de 2015 qui s’est effondré en 2018 lorsque le président américain de l’époque, Donald Trump, a retiré Washington de l’accord et que les autres partenaires n’ont pas honoré leurs engagements.

Alors qu’Israël prévient depuis plus de deux décennies que le pays est sur le point de construire une bombe nucléaire, l’Iran déclare qu’il ne veut la technologie qu’à des fins pacifiques.