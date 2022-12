L’Iran dénonce la rhétorique “irresponsable” de Kiev — RT World News

L’allégation de Kiev selon laquelle l’Iran livre des drones à la Russie au milieu du conflit en Ukraine est “irresponsable” et faux, a déclaré le ministère iranien des Affaires étrangères en réponse aux appels ukrainiens à une répression des producteurs de drones dans le pays.

Cela fait suite aux accusations d’un assistant du président ukrainien Vladimir Zelensky, Mikhail Podoliak, qui a affirmé la semaine dernière que Téhéran était “prévoit de renforcer les fournitures de missiles et de drones pour la Russie.” Dans un message sur Twitter, un responsable de Kiev a exhorté la communauté internationale à passer des “sanctions sans effet” contre l’Iran à “des outils plus destructeurs – liquidation d’usines, arrestation de fournisseurs”.

“Porter des accusations contre diverses parties, dont l’Iran, n’aidera pas l’Ukraine, son peuple et les dirigeants du pays”, a-t-il ajouté. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré lundi lors d’un point de presse.

L’Iran rejette les affirmations des autorités ukrainiennes et “par ce responsable ukrainien en particulier,», a-t-il dit, faisant référence à Podoliak.

« Nous considérons cette rhétorique menaçante comme irresponsable… et imputons toute la responsabilité politique et juridique de ces déclarations au gouvernement ukrainien », Kanaani a insisté.















Téhéran n’est pas partie au conflit russo-ukrainien, mais est prêt à aider les parties à résoudre la crise de manière pacifique, a-t-il ajouté.

Le chef d’état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Hossein Baqeri, a également rejeté les affirmations de l’Ukraine et des États-Unis selon lesquelles les drones Geran-2 de Moscou seraient en fait des drones Shahed-136 de fabrication iranienne. Ces déclarations sont “fait partie de la guerre psychologique de l’ennemi”, il a affirmé dans un article dimanche. Selon Baqeri, l’apparition même de telles accusations montre que l’Occident reconnaît l’efficacité des drones iraniens.

Dans son discours devant le Congrès américain mercredi, Zelensky a affirmé : « Les drones iraniens mortels envoyés en Russie par centaines sont devenus une menace pour notre infrastructure critique. C’est ainsi qu’un terroriste a trouvé l’autre.

Podoliak avait auparavant fait des déclarations encore plus dures concernant l’Iran, insistant sur le fait que “il pourrait être possible de lancer des frappes sur des drones et des installations de fabrication de missiles balistiques” dans le pays. Téhéran ne devrait pas être autorisé à continuer à fournir des drones à Moscou “avec impunité,” a-t-il déclaré dans une interview télévisée début novembre.

La Russie insiste sur le fait qu’elle ne s’appuie que sur du matériel produit localement pour son opération militaire en Ukraine, qui est en cours depuis fin février. Le ministère iranien des Affaires étrangères a seulement confirmé l’envoi d’un petit lot de drones en Russie avant le déclenchement du conflit entre Moscou et Kiev.