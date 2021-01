Le ministère iranien des Affaires étrangères a critiqué les déclarations interventionnistes des gouvernements américain et français, insistant sur le fait que la saisie par Téhéran d’un pétrolier battant pavillon sud-coréen n’était pas politique, mais due à la pollution de l’environnement.

S’exprimant lundi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh a appelé la France à «Respecter le droit international», après que Paris et ses alliés occidentaux aient demandé à l’Iran de libérer le MT Hankuk Chemi, sous pavillon sud-coréen.

« Le [South] Un navire coréen a été saisi en raison de la pollution de l’environnement marin dans le golfe Persique avec un avertissement préalable et une ordonnance du tribunal ». dit Khatibzadeh.

«Ceux qui cherchent à politiser la question vont dans la mauvaise direction.»

Le navire a été réquisitionné et son équipage arrêté par les forces iraniennes lundi dernier.

Le MT Hankuk Chemi aurait transporté 7 200 tonnes de produits chimiques pétroliers.

Le porte-parole a ajouté que le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères Choi Jong-kun devaient s’entretenir plus tard lundi.

Khatibzadeh a déclaré que les deux ministres discuteraient du navire saisi et des avoirs iraniens qui ont été gelés par Séoul.

La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement iranien Ali Rabiei a déclaré aux journalistes que la Corée du Sud était la partie coupable de « prise d’otage » et non l’Iran, citant le fait que Séoul avait gelé plusieurs milliards de dollars d’argent iranien et refusé de le transférer à Téhéran sous prétexte de se conformer aux sanctions américaines contre l’Iran.

