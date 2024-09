L’Iran dément les allégations occidentales concernant des missiles balistiques — RT World News

Les États-Unis et leurs alliés agissent « sur la base de fausses informations », a déclaré le ministre des Affaires étrangères de Téhéran

L’Iran n’a pas fourni de missiles balistiques à la Russie, malgré ce que prétend le « sanctions contre les toxicomanes » Selon le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, les Etats-Unis et leurs alliés ont sanctionné mardi la compagnie aérienne nationale iranienne pour des livraisons présumées de missiles à Moscou.

Les États-Unis ont annoncé des mesures contre Iran Air et un certain nombre de compagnies maritimes iraniennes et russes après que le secrétaire d’État Antony Blinken a accusé ces entités de transporter des missiles balistiques à courte portée Fath-360 vers la Russie. Le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne ont suivi le mouvement en annulant les accords bilatéraux autorisant Iran Air à pénétrer dans leur espace aérien et en sanctionnant les entreprises, navires et individus russes et iraniens soupçonnés d’être impliqués dans le commerce de missiles.

Dans un message publié sur X mercredi, Araghchi a déclaré que les États-Unis et leurs alliés agissaient « sur la fausse intelligence et la fausse logique. »

« L’Iran n’a PAS livré de missiles balistiques à la Russie. Point final. » il a écrit. « Les accros aux sanctions devraient se demander : comment l’Iran est-il capable de fabriquer et soi-disant de vendre des armes sophistiquées ? »

« Les sanctions ne sont pas la solution, mais une partie du problème » conclut-il.















Les États-Unis imposent des sanctions à l’Iran depuis la révolution islamique de 1979. La liste noire économique de Washington comprend désormais environ 5 000 personnes et entités iraniennes. Ces sanctions, éclipsées uniquement par celles imposées à la Russie, n’ont pas empêché l’Iran de développer une industrie d’armement nationale florissante.

Le Fath-360, qui a une portée d’environ 120 km et peut être tiré depuis un lanceur à roues similaire au système américain HIMARS, a été dévoilé lors d’une exposition militaire en avril 2022.

Aragachi n’est pas le premier responsable iranien à nier avoir fourni des missiles à la Russie. « Aucun missile n’a été envoyé à la Russie et cette affirmation est une sorte de guerre psychologique », a déclaré lundi aux médias iraniens le haut commandant militaire Fazlollah Nozari. « Nous rejetons fermement les allégations selon lesquelles l’Iran aurait joué un rôle dans l’exportation d’armes vers l’un des camps de la guerre », Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a déclaré cela aux journalistes plus tard dans la journée, faisant référence au conflit en Ukraine. « Les accusateurs de l’Iran sont ceux qui comptent parmi les plus gros exportateurs d’armes d’un camp en guerre », il a ajouté.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a pas nié catégoriquement les accusations. « Nous avons vu ce rapport, ce n’est pas toujours vrai, ce genre d’information » a-t-il déclaré lundi à RIA Novosti. « L’Iran est notre partenaire important, nous développons nos relations commerciales et économiques… y compris dans les domaines les plus sensibles. Et nous continuerons à le faire dans l’intérêt des peuples de nos deux pays », il a ajouté.