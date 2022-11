L’Iran demande que les États-Unis soient expulsés de la Coupe du monde après le changement de drapeau

Ahmad Nourollahi d’Iran en action lors du match du groupe B de la Coupe du monde de football Qatar 2022 entre l’Angleterre et l’IR Iran au stade international de Khalifa le 21 novembre 2022 à Doha, au Qatar.

Les médias d’État iraniens demandent que l’équipe américaine de football de la Coupe du monde soit expulsée du tournoi de 2022 au Qatar après avoir brièvement changé l’icône du drapeau iranien sur ses comptes de médias sociaux pour soutenir les manifestations qui se déroulent dans le pays.

La Fédération de football des États-Unis, dans ses publications sur les réseaux sociaux ce week-end, a présenté les drapeaux des pays en compétition dans le groupe B, qui comprend un match entre les États-Unis et l’Iran mardi. Dans les messages, l’icône du drapeau iranien manquait son emblème de la République islamique et ne montrait que ses rayures rouges, blanches et vertes.

Le match de mardi est un match crucial qui a déjà attiré des nuances politiques. Celui qui gagne passera aux huitièmes de finale.

Les médias iraniens ont réagi rapidement, l’agence de presse d’État Tasnim appelant à l’expulsion de l’équipe américaine du tournoi.

“En affichant une image déformée du drapeau de la République islamique de #L’Iran sur son compte officiel, le #NOUS l’équipe de football a enfreint le FIFAcom charte, pour laquelle une suspension de 10 matchs est la sanction appropriée. L’équipe doit être expulsée du #WorldCup2022“, a écrit l’agence de presse Tasnim dans un message sur son compte Twitter officiel.

Dans un tweet de suivi, il a ajouté: “Le conseiller juridique de la Fédération iranienne de football a déclaré que l’association sportive déposerait une plainte contre l’équipe de football américaine auprès du comité d’éthique de la FIFA après que l’équipe nationale masculine de football des États-Unis ait manqué de respect au drapeau national de la République islamique. d’Iran.”

La Fédération américaine de football, dans un commentaire à CNN, a déclaré qu’elle avait changé le drapeau pendant 24 heures pour montrer “le soutien aux femmes en Iran qui luttent pour les droits humains fondamentaux”, mais a ajouté qu’elle avait toujours l’intention de le changer.

Dans une publication Instagram de l’équipe nationale masculine de football des États-Unis dimanche faisant la promotion du match Iran-États-Unis, le drapeau iranien officiel figurait avec la désignation “IR Iran”, qui signifie République islamique.

L’activiste iranienne basée aux États-Unis, Elica Le Bon, a commenté la décision de l’équipe américaine dans un post Instagram, en disant : “Les États-Unis ont pris une position énorme ici en supprimant l’emblème du drapeau frauduleux de la République islamique qui est devenu pour les Iraniens un symbole de torture, de souffrance , et l’oppression. Ce n’est PAS notre drapeau. Merci merci merci.”

Soraya Beheshti, une ressortissante iranienne vivant à Dubaï, a déclaré à CNBC : “Je pense que cela n’est finalement pas productif dans son impact sur le régime, mais c’est néanmoins symboliquement important et apprécié par des millions d’Iraniens”.

“C’est une belle façon de montrer sa solidarité avec les manifestants de manière appropriée sans manquer de respect aux joueurs, qui soutiennent clairement la révolution aussi mais sont coincés entre le marteau et l’enclume”, a-t-elle déclaré.