L’Iran demande l’expulsion des États-Unis de la Coupe du monde

DOHA, Qatar – Un représentant de la fédération iranienne de football a appelé dimanche à l’expulsion des États-Unis de la Coupe du monde de football en raison de publications sur les réseaux sociaux qui, selon la fédération, avaient “manqué de respect” au drapeau iranien.

La Fédération de football des États-Unis a attiré la colère de l’Iran en incluant samedi un drapeau iranien trafiqué dans deux publications sur ses comptes officiels de médias sociaux. Un porte-parole de US Soccer a déclaré que la décision d’utiliser un drapeau iranien dépouillé de l’emblème officiel du pays et de deux lignes d’écriture islamique dans les publications sur Twitter et Instagram était intentionnelle et visait à montrer son soutien aux femmes iraniennes – un clin d’œil aux protestations qui ont secoué l’Iran à domicile et suivi son équipe jusqu’à la Coupe du monde au Qatar.

L’Iran a condamné la décision d’utiliser un drapeau incorrect, qui, selon lui, violait les statuts de la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football.