L’Iran espère que les BRICS décideront d’élargir l’adhésion lors du prochain sommet de Johannesburg et a demandé le soutien de l’Afrique du Sud pour sa candidature, a révélé jeudi le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian.

« Nous espérons obtenir l’opportunité d’une adhésion accélérée grâce au soutien solide que nous espérons recevoir de l’Afrique du Sud », a-t-il déclaré lors d’un briefing à Pretoria, où les ministres des Affaires étrangères du bloc et les aspirants membres se sont réunis pour finaliser les préparatifs du sommet, qui doit commencer le 22 août.

À l’origine une association commerciale du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine, le bloc a admis l’Afrique du Sud en 2010. L’expansion des BRICS sera l’un des points à l’ordre du jour du prochain sommet. L’Iran fait partie des 23 pays qui ont officiellement demandé leur adhésion, avec l’Arabie saoudite, l’Argentine, l’Indonésie et l’Égypte.















Le président mexicain a démenti les rumeurs selon lesquelles son pays figurait également parmi les candidats, expliquant que la politique de son pays était de renforcer le pacte existant avec les États-Unis et le Canada.

Plusieurs médias occidentaux avaient rapporté que l’Inde et le Brésil avaient des réserves quant à l’élargissement de l’adhésion aux BRICS, ou y avaient fixé des conditions, citant des sources anonymes. Le Premier ministre indien Narendra Modi et le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ont démenti ces rumeurs comme fausses et sans fondement.

Le président russe Vladimir Poutine n’assistera pas en personne au sommet. Il a déclaré mardi à son collègue sud-africain Cyril Ramaphosa qu’il était nécessaire à Moscou, mais qu’il se connecterait par liaison vidéo pour les discussions pertinentes. Le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est déjà en Afrique du Sud.