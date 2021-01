L’Iran a demandé qu’Interpol publie une «notice rouge» pour Donald Trump et 47 autres responsables, au sujet de leur «rôle» dans l’assassinat de Qassem Soleimani en janvier dernier, a déclaré le porte-parole de la justice Gholam Hossein Esmaeili.

«La demande d’émettre une ‘notice rouge’ pour 48 personnes impliquées dans l’assassinat du martyr Soleimani, y compris le président américain, ainsi que les commandants et les responsables du Pentagone, et les forces de la région, a été remise à Interpol,» a déclaré Esmaeili lors d’une conférence de presse à Téhéran mardi. «La République islamique d’Iran suit très sérieusement la poursuite et la punition de ceux qui ont ordonné et exécuté ce crime», il ajouta.

Selon l’Organisation internationale de police criminelle, sa « notice rouge » est un «Demande aux forces de l’ordre du monde entier de localiser et d’arrêter provisoirement une personne en attendant son extradition, sa remise ou une action en justice similaire.» Interpol note qu’il ne s’agit pas d’un mandat d’arrêt.

Le ministre iranien du renseignement, Mahmoud Alavi, s’est également exprimé mardi sur la question, affirmant que l’Iran avait préparé 1 000 pages de documents à renvoyer à la Cour pénale internationale pour prouver que le terrorisme d’État avait été utilisé contre le général Soleimani. Il a également promis «Une vengeance difficile au bon moment.»

Le plus haut général iranien, Qassem Soleimani, a été tué lors d’une frappe de drone américain le 3 janvier 2020, alors qu’il se rendait à Bagdad. Agnes Callamard, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, a décrit l’assassinat comme «illicite»Et un «Clou dans le cercueil du droit international», lorsqu’elle est allée sur Twitter à l’occasion de l’anniversaire de l’assassinat.

L’Iran a déjà demandé l’aide d’Interpol pour arrêter Donald Trump et 35 autres responsables pour «meurtre et terrorisme» en juin de l’année dernière. Cependant, Interpol a rejeté la demande, citant sa constitution comme l’interdisant de s’engager «Toute intervention ou activité à caractère politique, militaire, religieux ou racial.»

De hauts responsables iraniens, dont le président Hassan Rohani, se sont engagés à plusieurs reprises à venger l’assassinat du général Soleimani.

Donald Trump devrait quitter ses fonctions le 20 janvier et l’Iran a exprimé l’espoir que la fin de sa présidence pourrait signifier qu’il pourrait être traduit en justice.

