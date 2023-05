L’Iran défie les États-Unis à propos des exécutions, mettant à mort trois manifestants pour la démocratie

JERUSALEM – La République islamique d’Iran a poursuivi sa série de meurtres de manifestants cherchant à créer une démocratie malgré l’appel lancé vendredi par l’administration Biden à « ne pas procéder à ces exécutions ».

L’agence de presse Mizan, contrôlée par le régime iranien et affiliée au système judiciaire opaque du pays, a rapporté que Saleh Mirehashemi, Majid Kazemi et Saeed Yaqoubi avaient été exécutés le 19 mai dans une prison de la ville d’Ispahan.

Le groupe iranien des droits de l’homme, basé en Norvège, a déclaré qu’il y avait eu au moins 90 exécutions au cours des 18 derniers jours, faisant de mai le « mois le plus sanglant » du pays au cours des cinq dernières années.

« Ce à quoi nous assistons en Iran, ce ne sont pas des exécutions, mais des massacres extrajudiciaires visant à créer la peur dans la société pour maintenir le pouvoir », a déclaré le directeur iranien des droits de l’homme, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Vedant Patel, le principal porte-parole adjoint du département d’État américain, a déclaré avant les exécutions : « Nous nous joignons au peuple iranien et à la communauté internationale pour demander à l’Iran de ne pas procéder à ces exécutions. L’exécution de ces hommes – après quoi largement considérés comme des procès fictifs – serait un affront aux droits de l’homme et à la dignité fondamentale en Iran et partout. »

MALGRÉ L’ATTAQUE IRANIENNE TUANT UN AMÉRICAIN À L’ÉTRANGER, BIDEN POURSUIT UN ACCORD NUCLÉAIRE AVEC LE RÉGIME DE L’AYATOLLAH

Il a ajouté : « Il ressort clairement de cet épisode que le régime iranien n’a rien appris des manifestations qui ont commencé par une autre mort, la mort de Mahsa Amini en septembre de l’année dernière. Nous exhortons une fois de plus les dirigeants iraniens à arrêter les tueries, à arrêter simulacres de procès et respecter les droits humains des personnes. Nous continuons à travailler en étroite coordination avec nos alliés et partenaires du monde entier pour condamner et combattre ces épouvantables violations des droits humains.

Le régime clérical aurait torturé et assassiné Amini à Téhéran parce qu’elle ne se conformait pas au code vestimentaire islamique du pays exigeant qu’elle se couvre les cheveux avec un hijab. Le meurtre d’Amini a déclenché des vagues de révoltes à travers le pays contre le régime, avec des appels à l’abolition de la République islamique.

Le régime iranien a accusé les trois hommes de « faire la guerre à Dieu », un crime fréquemment appliqué contre les militants politiques et les dissidents.

Au cours des prétendus aveux forcés des hommes à la télévision d’État iranienne, les hommes ont rejeté l’accusation de meurtre.

L’État théocratique a impliqué les hommes dans un incident de novembre 2022, au cours duquel deux membres des forces paramilitaires Basij et un agent des forces de l’ordre ont été tués par balle à Ispahan. Le Basij est une force subsidiaire de l’entité terroriste sanctionnée par les États-Unis, le Corps des gardiens de la révolution islamique, et le mouvement paramilitaire est également proscrit en tant qu’entité terroriste par les États-Unis.

Selon Radio Farda, qui rapporte sur l’Iran, des membres de la famille et des partisans du trio se sont engagés dans des manifestations devant la prison d’Ispahan. Les forces de sécurité iraniennes ont imposé des violences aux manifestants.

Les trois hommes ont publié une lettre manuscrite le 18 mai qui a été secrètement diffusée et publiée sur les réseaux sociaux, déclarant : « Ne les laissez pas nous tuer. Nous avons besoin de votre aide.

KIM KARDASHIAN, JUSTIN BIEBER ET D’AUTRES STARS S’EXPRIMENT SUR LA MORT HORRIFIANTE DE MAHSA AMINI EN IRAN

Au total, sept manifestants, dont les trois hommes, ont été exécutés par le régime depuis le déclenchement des manifestations nationales en septembre. Selon l’organisation de défense des droits de l’homme basée à Londres Amnesty International, les exécutions dans cet État hautement répressif sont passées de 314 en 2021 à 576 en 2022.

Lorsqu’on lui a demandé lors de la réunion d’information du département d’État de jeudi si les États-Unis attendaient de leurs alliés et partenaires qu’ils condamnent les exécutions à Ispahan, Patel a déclaré : « Je ne parlerai pas au nom de nos alliés et partenaires… Mais lorsqu’il s’agit de relever le défi du régime iranien et de ses violations flagrantes des droits de l’homme, son soutien continu à la Russie dans la guerre en Ukraine, sa fourniture d’armes à des mandataires au Moyen-Orient, il existe une convergence entre les États-Unis et nos alliés et partenaires pour relever le défi auquel ils sont confrontés par le régime iranien. »

Cependant, le député allemand Norbert Rottgen, du parti conservateur de l’Union chrétienne-démocrate, a tweeté : « Personne ne sait s’ils auraient pu être sauvés, mais l’Allemagne et l’UE n’essaient même pas. [German Foreign Minister Anna] Baerbock doit enfin chercher et trouver des mots pour l’horreur qui se déroule en Iran. Le silence n’est pas politique ! »

Fox News Digital a contacté un groupe diversifié d’experts iraniens au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Allemagne pour obtenir des commentaires sur les exécutions.

Kazem Moussavi, un dissident germano-iranien et porte-parole du Parti vert d’Iran en exil, a déclaré à Fox News Digital que le guide suprême de la République islamique, Ali Khamenei, et son président, Ebrahim Raisi, devraient figurer sur la liste du terrorisme de l’Union européenne. Les États-Unis ont sanctionné Raisi pour son rôle dans deux massacres d’Iraniens en 1988 et 2019.

Moussavi a reproché à Martin Horn, le maire de la ville allemande du sud-ouest de Fribourg, son adhésion à un partenariat de ville jumelle avec Ispahan et son refus de mettre définitivement fin aux relations avec le régime iranien à Ispahan. Moussavi a déclaré : « J’ai exhorté M. Martin Horn sur les réseaux sociaux le 1er janvier 2023 à libérer les trois personnes arrêtées lors des manifestations pour ‘Femmes, Vie, Liberté’ dans le district de Khane-Ispahan par la justice des mollahs et l’administration de la ville d’Ispahan à exiger. Il a refusé d’aider, y compris en essayant de parrainer des manifestants emprisonnés, et maintenant trois innocents ont été pendus à la prison d’Ispahan vendredi.

Moussavi a noté qu' »après les exécutions, les opposants au régime ont scandé ‘Mort au dictateur’ dans de nombreux quartiers résidentiels d’Ispahan et ‘Mort à Khamenei' ».

Ispahan est un centre majeur pour la construction annoncée par la République islamique de son programme d’armes nucléaires et une plaque tournante pour la production de missiles.

L’IRANIEN APPLIQUE LE FEU OUVERT SUR LES « ÉCOLIÈRES » ALORS QUE LE RÉGIME SE PRÉPARE À LA RÉPRESSION DES MANIFESTANTS KURDES : RAPPORT

Moussavi et la dissidente iranienne Sheina Vojoudi, membre associée du Gold Institute for International Strategy, ont joué un rôle clé dans l’obtention de la suspension temporaire du partenariat Fribourg-Ispahan. Fribourg est situé dans l’État allemand du Bade-Wurtemberg, dont le commissaire, Michael Blume, qui est chargé de lutter contre l’antisémitisme, a fustigé Vojoudi et d’autres dissidents iraniens qui cherchent à mettre fin aux violations généralisées des droits de l’homme de la République islamique.

Vojoudi a déclaré: « Blume a qualifié les gens comme moi de » nationalistes exilés corrompus « après que je lui ai montré les images divulguées de la prison d’Evin et que je lui ai dit [that] seule la critique ne nous aidera pas et en tant que défenseur des droits de l’homme, il devrait faire plus. »

Elle a poursuivi : « Mais, en réponse, il a insulté et discriminé les Iraniens en exil. Il nous a traités de corrompus, mais les dirigeants de leur ville jumelle [partnership]les responsables de la République islamique, sont les gens les plus corrompus de la terre. »

Fox News a rapporté l’année dernière des appels à la démission de Blume en raison de son antisémitisme présumé.

Potkin Azarmehr, un expert anglo-iranien du régime théocratique, a déclaré à Fox News Digital : « Ils peuvent exécuter et tuer des combattants de la liberté, mais ils ne pourront pas tuer une nation qui aspire à la liberté.

Marjan Keypour Greenblatt, un irano-américain qui est le directeur de l’Alliance pour les droits de toutes les minorités aux États-Unis, a déclaré à Fox News Digital que « le gouvernement iranien ne respecte aucune règle. C’est un régime voyou et provocateur qui prend la vie de ses citoyens pour gagner du temps pour sa propre survie. »

Elle a poursuivi : « Le problème des exécutions est plus compliqué que le cas de ces trois individus. Les cas d’Ispahan sont trois qui sont de plus en plus médiatisés et mis en avant par la communauté internationale. Mais ce qui se cache sous la surface de ces campagnes de hashtag, ce sont les cas qui restent Sous le radar. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a ajouté : « Ces derniers jours, alors que les militants commençaient à peine à prendre connaissance des cas à Ispahan, au moins 12 autres prisonniers ont été exécutés. La plupart d’entre eux sont restés inconnus et sans défense.

Alireza Nader, le directeur de l’engagement de l’Union nationale pour un Iran démocratique (NUFDI), basée aux États-Unis, a déclaré à Fox News Digital : « Les dernières exécutions à Ispahan montrent que le régime iranien continue d’essayer de terroriser la population rebelle pour la soumettre. Le monde entier, en particulier les États-Unis et l’Europe, devrait tenir le régime responsable et faire pression sur lui en mettant fin à tout engagement économique et diplomatique tout en offrant un soutien maximal au peuple iranien. »

.