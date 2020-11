L’Iran déclare un scientifique nucléaire assassiné

L’Iran a déclaré que l’un de ses scientifiques nucléaires les plus éminents avait été assassiné vendredi lors d’une attaque contre sa voiture à l’extérieur de Téhéran, accusant Israël d’être derrière.

Le scientifique Mohsen Fakhrizadeh a été “gravement blessé” lorsque des assaillants ont visé sa voiture avant de se livrer à une fusillade avec son équipe de sécurité, a indiqué le ministère iranien de la Défense dans un communiqué.

Il a ajouté que Fakhrizadeh, qui dirigeait l’organisation de recherche et d’innovation du ministère, avait ensuite été “martyrisé” après que les médecins n’aient pas réussi à le faire revivre.

Fakhrizadeh, autrefois décrit par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme le père du programme d’armes nucléaires de l’Iran, voyageait en voiture près de la ville d’Absard, dans l’est du comté de Damavand, dans la province de Téhéran.

Un reportage de la télévision d’Etat sur l’assassinat l’a décrit comme l’un “des scientifiques nucléaires de notre pays” et a déclaré qu’Israël “avait une vieille et profonde inimitié à son égard”.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a déclaré qu’il y avait “de sérieuses indications d’un rôle israélien” dans l’assassinat du scientifique.

“Des terroristes ont assassiné un éminent scientifique iranien aujourd’hui”, a écrit Zarif sur Twitter.

“Cette lâcheté – avec des indications sérieuses du rôle israélien – montre un bellicisme désespéré des auteurs”, a-t-il ajouté.

Il a également appelé la communauté internationale à “mettre fin à leur double poids honteux et à condamner cet acte de terreur d’État”.

L’assassinat de Fakhrizadeh intervient moins de deux mois avant que Joe Biden ne prenne ses fonctions de président américain.

Biden a promis un retour à la diplomatie avec l’Iran après quatre années belliqueuses sous le président sortant américain Donald Trump, qui s’est retiré de l’accord nucléaire iranien en 2018 et a commencé à réimposer des sanctions paralysantes.

– Série d’assassinats –

Trump a déclaré à l’époque que l’accord connu officiellement sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA) n’offrait pas de garanties suffisantes pour empêcher Téhéran d’acquérir une bombe atomique.

L’Iran a toujours nié vouloir une telle arme.

Vendredi, Trump a retweeté des informations sur l’assassinat de Fakhrizadeh, sans commenter lui-même.

Le meurtre survient un jour après que la Thaïlande a déclaré avoir renvoyé trois Iraniens emprisonnés pour un complot à la bombe bâclé de 2012 à Bangkok qu’Israël avait lié à une série d’attaques contre ses diplomates à travers le monde.

L’Iran a déclaré que les trois étaient “un homme d’affaires et deux” autres Iraniens détenus à l’étranger sur la base de “fausses accusations”, sans donner plus d’informations.

Le meurtre de Fakhrizadeh est le dernier d’une série d’assassinats de scientifiques nucléaires en Iran ces dernières années que la République islamique a accusés de mener à bien.

Le New York Times a rapporté plus tôt en novembre que le commandant en second d’Al-Qaïda avait été secrètement abattu à Téhéran par deux membres israéliens sur une moto à la demande de Washington.

Le haut dirigeant, qui s’appelait le nom de guerre Abu Muhammad al-Masri, a été tué en août avec sa fille, Miriam, la veuve du fils d’Oussama Ben Laden, Hamza, a indiqué le Times, citant des sources de renseignement.

L’Iran a déclaré que le rapport était basé sur des “informations inventées” et a réaffirmé son refus de la présence de l’un des membres du groupe dans la République islamique.

L’agence de presse iranienne IRNA et Mehr ont alors rapporté un incident similaire et identifié les victimes comme étant Habib Dawoud, un professeur d’histoire libanais de 58 ans, et sa fille Maryam, 27 ans, sans donner plus de détails.

